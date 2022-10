Justiça mantém prisão de acusado de homicídio na Parada LGBTQIA+ de Icaraí

A Justiça manteve a prisão de Matheus de Souza Cardoso, acusado de ter matado a facadas Luiz Henrique de Lima Cardoso, durante a Parada do Orgulho LGBTQIA+, em Niterói, no dia 7 de agosto de 2022. Na tarde da última quinta-feira (13), o acusado passou por audiência de custódia.

De acordo com o juiz Antonio Luiz da Fonsêca Lucchese, a prisão foi mantida porque o mandado estava dentro da validade e a prisão não foi revogada pelo juízo natural. Dessa forma, o magistrado afirmou á defesa de Matheus que pedidos de revogação da prisão deverão ser encaminhados diretamente à 3ª Vara Criminal de Niterói.

“Sendo regular o ato prisional e o mandado de prisão, no caso concreto, a pretensão defensiva deve ser dirigida ao juízo natural ou ao órgão recursal competente. Ante o exposto, reconhecendo a legalidade do ato prisional, mantenho a prisão de Matheus de Souza Cardoso”, escreveu o juiz.

Matheus afirmou não ter sofrido nenhum tipo de agressão no ato de sua prisão. Entretanto, o acusado relatou estar sentindo febre e dores de cabeça. Dessa forma, Lucchese determinou que o acusado fosse encaminhado para atendimento médico.

“No mais, encaminhe-se o indiciado para atendimento médico, porquanto se encontra com dores e com febre”, completou o magistrado. A audiência aconteceu na Casa de Custódia de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Preso na Baixada Fluminense

Matheus foi preso na Baixada Fluminense – Foto: Divulgação/Disque Denúncia

O foragido foi localizado na segunda-feira (10), no bairro Shangri-La, em Belford Rodo, na Baixada Fluminense.

Embora o caso estivesse sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), a prisão foi feita por agentes da 54ª DP (Belford Roxo), com auxílio de informações do Disque Denúncia. Segundo os agentes, o suspeito foi encontrado em um centro espírita.

A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce marcou, para o dia 19 de outubro, a primeira audiência de instrução do caso. Ele é suspeito de matar Luiz Henrique com pelo menos 11 facadas.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Matheus. Caso haja o interesse em se manifestar, o espaço permanece aberto.