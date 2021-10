Justiça mantém prisão do Faraó dos bitcoins

Glaidson Acacio dos Santos, conhecido como o Faraó dos Bitcons, teve o pedido de habeas corpus negado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Com essa decisão, ele segue preso preventivamente, em Bangu.

De acordo com informações de pessoas próximas ligadas ao empresário, o relator Flávio Lucas apresentou voto contrário à soltura. Já o desembargador William Douglas, votou a favor do habeas corpus, argumentando que medidas cautelares alternativas seriam o suficiente pra solucionar a questão. No entanto, o voto do Desembargador Marcelo Granado, acompanhou o relator, formando o placar final em 2 a 1, contra o pedido de soltura.