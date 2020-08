Justiça manda Queiroz voltar para a cadeia

Por decisão do ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, deverá retornar para a cadeia. A mulher do ex-policial, Márcia Aguiar, que também estava em prisão domiciliar com o marido, também será encaminhada a um presídio.

A liminar que concedeu o benefício a Fabrício Queiroz foi dada pelo presidente do STJ, João Otávio Noronha durante o plantão judiciário. Em seu despacho, Fischer determina a revogação da liminar.

*Em apuração