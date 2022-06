Justiça manda mãe de Henry Borel voltar para a cadeia no Rio

Nesta terça-feira (28), a Justiça, por meio da 7ª Câmara Criminal do Rio, determinou que a professora Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, morto em março de 2021, que estava em liberdade, sob monitoramento eletrônico, após um ano presa. Ela é acusada da morte do próprio filho junto com o ex-namorado Jairinho.

A decisão foi um pedido do Ministério Público do Rio e dos advogados do pai da criança, Leniel Borel, que atua como assistente de acusação no processo conduzido pela juíza Elizabeth Louro, do 2º Tribunal do Júri da Capital.

A mesma juíza foi a responsável, em abril deste ano, por conceder a substituição da prisão preventiva de Monique por monitoramento eletrônico, bem como por determinar a proibição de contato com terceiros, sob a alegação de que a detenta estava sofrendo ameaças na prisão.

O desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, relator do processo, considerou que a determinação da 1ª instância ocorreu sem alvará de soltura e que não houve comprovação das intimidações. A ré, segundo afirmado por ele, responde por homicídio praticado com tortura e violência extremada, configurando o crime em hediondo.

Ao entender que o fato de Monique estar em local sigiloso não possibilita a fiscalização pelo Ministério Público, assim como dificulta a possibilidade de o Estado assegurar a integridade dela. O desembargador afirmou que a acusada ficará em batalhão prisional por medida de segurança até que sejam apuradas as citadas ameaças.

A defesa de Monique Medeiros foi procurada e informou que vai se manifestar após o posicionamento do tribunal. O ex-namorado não obteve o relaxamento da prisão e continua detido no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio.

O ex-vereador Dr. Jairinho prestou depoimento no dia 13 de junho e alegou inocência. Ele foi o último a ser ouvido na fase de instrução e julgamento do caso Henry Borel. O próximo passo deve definir se os réus irão a júri popular.