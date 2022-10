Justiça liberta delegada Adriana Belém

A delegada Adriana Belém teve a prisão preventiva revogada pela Justiça. A decisão, proferida pelo juiz Bruno Monteiro Rulière, da 1ª Vara Criminal Especializada da Capital, foi publicada na última terça-feira (18).

Na mesma decisão, o magistrado manteve a prisão provisória do policial militar reformado Ronnie Lessa. Na decisão, o juiz destaca a recente aposentadoria de Adriana Belém como delegada da Polícia Civil. Quanto à Ronnie Lessa, o juiz aponta que não há fato novo capaz de questionar sua prisão.

“A situação (da aposentadoria) tem o condão de modificar o cenário fático e jurídico observado quando da decretação da medida extrema. (…) No caso, o afastamento definitivo da acusada da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e observado, em especial, a imputação que pesa em seu desfavor (um ato específico de corrupção), são circunstâncias que, quando reunidas, demonstram que o tempo de custódia provisória atingiu os fins acautelatórios almejados, sendo certo que, nesta oportunidade, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão revelam-se adequadas e suficientes para assegurar a proficuidade do provimento final de mérito”, escreveu o magistrado.

Entre as medidas cautelares aplicadas estão as proibições de exercer qualquer função ou cargo público, e de entrar em contato com os demais acusados e testemunhas do processo. Adriana Belém foi denunciada na Operação Calígula, que investiga organização criminosa que explora jogos de azar. De acordo com a denúncia, Belém e outros agentes públicos solicitaram e receberam vantagens indevidas para retardar operações ou negligenciar atos de ofício, favorecendo as atividades criminosas.

Delegada é amiga de famosos como o ex-jogador Adriano – Foto: Reprodução/Redes sociais

Em 10 de maio de 2022, foram apreendidos quase R$ 2 milhões em dinheiro na mansão da delegada Adriana Belém. Na casa de luxo, que fica na Barra da Tijuca, os agentes encontraram parte do dinheiro em sacos e em uma mala.

Adriana Belém era titular da 16ª DP (Barra da Tijuca) no início de 2020 e deixou o cargo após dois agentes serem presos por envolvimento com milicianos de Rio das Pedras, onde Ronnie Lessa atuava. No mesmo ano chegou a se candidatar como vereadora, tendo 3,5 mil votos, incluindo de artistas e jogadores de futebol, como Adriano Imperador, por exemplo.