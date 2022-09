Justiça investiga se Flordelis tinha celular em cela

A Justiça investiga se a ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza estava com um telefone celular, na cela onde está presa na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ex-parlamentar cumpre prisão preventiva desde agosto do ano passado e aguarda para ser julgada no próximo dia 12 de dezembro.

A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, titular da 3ª Vara Criminal de Niterói, encaminhou, na quinta-feira (29), ofício à unidade prisional solicitando a prontuário de Flordelis, com os devidos esclarecimentos se praticou alguma falta disciplinar, e sua transcrição de ficha disciplinar. A unidade tem até cinco dias para responder ao juízo.

A magistrada atendeu ao pedido feito pela assistência de acusação, representada por Cláudia Marias Rodrigues de Souza, irmã do pastor Anderson do Carmo, que teria sido assassinado a mando de Flordelis, em 2019. Na solicitação, Arce recordou que houve, recentemente, apreensões de celulares em paredes de celas em presídios localizados no Complexo de Bangu.

“Diante da suposta irregularidade ora noticiada, oficie-se com prazo de 5 dias para resposta, solicitando, ainda, informar, diante das recentes apreensões de celulares ocultos nas paredes de presídios de Bangu, noticiadas pela imprensa, se houve busca e/ou apreensão também naquela unidade prisional”, escreveu.

Um mês em isolamento

A reportagem procurou a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), que informou que, embora o ofício da juíza esteja datado da última quinta-feira, dia 29 de setembro, o caso teria acontecido em maio e que Flordelis foi punida com 30 dias em isolamento.

A defesa de Flordelis, representada pela advogada Janira Rocha, também foi procurada, mas não se manifestou. O espaço permanece aberto caso haja o interesse em se pronunciar.

Antecipação de julgamento

Arce também comentou sobre o pedido feito pela assistência de acusação para antecipação do Tribunal do Júri, sob alegação de que nos dois dias seguintes, 13 e 14 de dezembro, estão marcadas as semifinais da Copa do Mundo de Futebol. A princípio, a solicitação não foi atendida porque “não há disponibilidade de datas para tanto, considerando a provável extensão da sessão de julgamento por mais de um dia”.

No entanto, a juíza não descartou que haja a antecipação, mas frisou que a medida será analisada apenas se for feito novo pedido. “Entretanto, caso haja futura possibilidade de antecipação, será o pleito prontamente apreciado, a despeito de novo pedido”, complementou a magistrada.