Justiça interdita Sambódromo no Rio

Prefeitura tem 24h para se pronuciar

A Justiça interditou o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio, por uma exigência do Corpo de Bombeiros: faltou documentação.

O problema ocorre às vésperas do Carnaval, quando as escolas de samba vêm realizando ensaios técnicos, neste fim de semana – para a Série Ouro e o Grupo Especial.

Por decisão da juíza Mirela Erbisti, da 3ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio e a Riotur – órgão do município responsável pelo turismo – têm 24 horas para apresentarem os documentos necessários sobre o caso.

Em entrevista à Rede Globo, o presidente da Liesa (Liga das Escolas de Samba), Jorge Perlingeiro, disse que a entidade não foi notificada sobre nenhuma notificação judicial.

A RioTur foi procurada, mas ainda não se pronunciou à reportagem.

Homicídio doloso

Cinco pessoas foram indiciadas por homicídio doloso no inquérito que investigou a morte da menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, concluído na quinta-feira (26) pela 6ª Delegacia de Polícia (Cidade Nova). No dia 20 de abril do ano passado, a criança foi imprensada entre um poste e um carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora, da Série Ouro do carnaval do Rio de Janeiro, na Rua Frei Caneca, na saída do Sambódromo.

Raquel morreu depois de passar por cirurgias no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, onde estava internada. Como o quadro clínico era muito grave no momento do acidente, a menina foi transferida para a unidade depois de passar por um atendimento médico em um posto instalado no Sambódromo.

Foto: Hudson Pontes / Prefeitura do Rio