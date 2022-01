Justiça fecha abrigo em Niterói por ‘total desrespeito ao ser humano’

A Justiça do Rio fechou o abrigo Centro Integrado à Criança e ao Adolescente Portadores de Deficiência Professor Almir Ribeiro Madeira (CICAPD-PARM), localizado em Niterói. A ação foi motivada, segundo o Ministério Público, após uma fiscalização na unidade constatar violações de direitos humanos, como o uso de medicação psicotrópica com a finalidade de dopar os acolhidos. Atualmente há 22 pessoas no abrigo, sendo 20 adultos.

Em sua decisão, a juíza Rhohemara dos Santos Carvalho Arce Marques, titular da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca de Niterói, ordenou o fechamento imediato da unidade e a transferência dos acolhidos para locais que atendam seu perfil.

“Causa, no mínimo, espanto, a forma de administração da Casa de Acolhimento Almir Madeira, pelo total desrespeito ao Ser Humano, principalmente, quanto àqueles que necessitam de atenção especial devido a alguma deficiência que possuem; é, na verdade, a completa falta de Humanidade e cuidado com o próximo, sendo tal proceder inadmissível, notadamente, quando se trata de instituição que deve fazer, justamente, o oposto e cuidar dos acolhidos em ambiente o mais parecido possível com uma residência, focando na melhoria das condições de vida e saúde, e não um local de cárcere privado e de ócio, sem tentativa de reabilitação, reinserção familiar e desinstitucionalização”, diz trecho da decisão.

“O certo é que as crianças e adolescentes do Município de Niterói e de todo o Estado do Rio de Janeiro, portadoras de alguma deficiência, teriam este abrigo para serem acolhidos e, este local, a instituição Almir Madeira, realmente, se monstra completamente inadequada e sem estrutura para que continue abrigando pessoas, posto que as condições do ambiente não promovem, na verdade, qualquer tipo de acolhimento, muito pelo contrário, causam abalo psicológico e possíveis danos à integridade física e psíquica, na medida em que promove o encarceramento e ministra remédios que dopam os acolhidos”, diz outro trecho da decisão.

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA/RJ) afirmou:

“As informações prestadas pelo Ministério Público referem-se à antiga gestão do abrigo. A antiga Diretoria foi afastada de forma imediata, em 19 de maio de 2021, após ciência dos fatos pela FIA. Registro de ocorrência foi realizado na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) para relatar as práticas da antiga Diretora da unidade. O Ministério Público foi comunicado das mudanças e as respectivas razões no mesmo momento e, desde então, não retornou à unidade para novas vistorias.”

Segundo a ação, atas de reuniões com a Assistência Social do Município de Niterói mostram que o município identificou, por mais de uma vez, que os usuários do serviço eram “dopados” e que a prescrição medicamentosa era excessiva. “Tal prescrição nunca poderia ser genérica e comum a todos os acolhidos, sem avaliação individualizada por médico psiquiatra. Trata-se de gravíssima violação de direitos, de conhecimento dos réus, que se omitiram durante todos esses anos”, diz trecho da ação do MP.

Mortes omitidas

A investigação descobriu que desde o final de 2020 três óbitos e uma tentativa de suicídio ocorreram no abrigo, mas somente uma morte foi notificada para as autoridades competentes.

Em 2019, os promotores ainda destacam que um adolescente foi internado no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba para desintoxicação por uso excessivo de medicamentos, “cuja dosagem era, à época, maior que a recomendada para um adulto”.