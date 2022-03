Justiça Eleitoral cassa prefeito de Búzios

O prefeito de Búzios Alexandre Martins, o vice Miguel Pereira e o vereador Victor de Almeida Santos tiveram seus mandatos cassados pela Justiça Eleitoral. Em sentença proferida pelo juiz eleitoral Danilo Marques Borges, da 172ª Zona Eleitoral (Armação dos Búzios), os políticos são acusados de abuso de poder econômico. Além da perda dos cargos, a decisão prevê inelegibilidade por oito anos.

Em ação impetrada pela coligação “A Força do Bem”, adversária de Alexandre nas Eleições Municipais de 2020, é alegado que, poucos dias antes do pleito, a equipe de fiscalização da 172ª Zona Eleitoral após o recebimento de denúncia cujo teor registrava a distribuição de dinheiro por parte de integrantes da coligação dos investigados. Fiscais eleitorais apreenderam, em uma padaria, usada como comitê, o valor de R$ 3,6 mil em posse de uma mulher, além de diversos materiais de campanha, contratos de prestação de serviço em branco e preenchidos, cópias de documentos pessoais, inclusive títulos de eleitor, bem como comprovantes de residências.

Dessa forma, concluiu o magistrado que “não há dúvidas quanto a evidente captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico praticado pelos investigados através do pagamento em dinheiro de eleitores e promessas de cargos futuros na gestão dos beneficiados”. Em depoimento prestado em juízo, o prefeito de Búzios negou as acusações.

“O réu Alexandre Martins alega preliminarmente a inépcia da inicial e no mérito pugna pela total improcedência dos pedidos sob o argumento de que no local dos fatos funcionava uma base de coordenação de campanha com a presença de voluntários e contratados, o referido local também era usado como escritório de apoio para os candidatos que não possuíssem estrutura própria, que naquele dia o escritório foi requisitado pelo candidato Victor Santos para tratar com seus apoiadores de assuntos relacionados a sua campanha, que os valores apreendidos pertenciam à André Luiz de Souza e que todos os pagamentos da campanha foram realizados mediante cheque. Aduz também a ausência de prova idônea da compra de votos e a ausência de demonstração do abuso do poder econômico e de desequilíbrio do pleito eleitoral por conduta praticada pelo investigado”, afirma trecho do depoimento de Alexandre.

Além disso, em audiência de instrução e julgamento, foram colhidos depoimentos dos demais acusados e de testemunhas. Com base nas provas obtidas e nas oitivas, o magistrado optou pela condenação. “Diante dos materiais apreendidos, dos depoimentos prestados no dia dos fatos e da prova oral produzida em audiência, não resta dúvida que houve por parte do grupo político do qual faz parte os investigados a prática de abuso de poder econômico”, sentenciou Borges.

A decisão ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). A reportagem de A TRIBUNA tentou contato com o prefeito Alexandre Martins, por meio de ligações e mensagens por aplicativo. No entanto, o mandatário não se manifestou. É importante ressaltar que, até que haja o trânsito em julgado, Martins permanece no cargo e que, caso a condenação seja confirmada, eleições suplementares serão realizadas.