Justiça do Rio regulamenta plano de retorno às atividades presenciais

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), desembargador Claudio de Mello Tavares, e o corregedor-Geral da Justiça, desembargador Bernardo Garcez, no uso das suas atribuições legais, assinaram o ato normativo conjunto 25/2020, que entrará em vigor no dia 15 de junho de 2020, regulamentando o plano de retorno programado às atividades presenciais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com a reabertura dos prédios a partir de 29 de junho de 2020 como forma de prevenção ao contágio da Covid-19.

Segundo o desembargador, será mantido, preferencialmente, o atendimento virtual (eletrônico).

“O sistema de trabalho remoto em home office fica mantido, devendo o servidor exercer suas funções laborais, preferencialmente, fora das instalações físicas do órgão de lotação, desde que observada a natureza da atividade, mediante o uso de tecnologia de informação e de comunicação disponíveis”, disse o Claudio de Mello.

Segundo o TJ-RJ, o plano de retorno programado às atividades presenciais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro observará, entre outras questões, os critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a flexibilização do isolamento social, as recomendações das autoridades de saúde pública e sanitária, as informações técnicas prestadas por órgãos públicos, em especial o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Secretaria Estadual de Saúde.