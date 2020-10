Justiça determina e André Granado retorna ao cargo de prefeito de Búzios

O prefeito de Armação de Búzios, André Granado, que havia sido afastado do cargo, na quarta-feira (21), através de uma decisão do juiz Raphael Baddini, titular da 2ª Vara da cidade, contrariando uma decisão do presidente do Tribuinal de Justiça do Rio, retornou a assumir o cargo. Há três anos de acordo com o TJ (agosto de 2019), ele só poderia ser afastado após esgotados os recursos da ação civil pública.

André Granado foi autorizado a retornar como prefeito nesta quinta-feira (22), através do cumprimento da decisão do TJ. Essa decisão foi assinada pelo desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do TJ. “Oficie-se ao Juízo de origem para cumprimento da decisão proferida por esta Presidência, em sede de suspensão de segurança, que determinou a manutenção do Sr. André Granado Nogueira da Gama na função pública de Prefeito Municipal, vigorando a presente decisão até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”.