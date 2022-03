Justiça determina banimento de filme de Danilo Gentili da Netflix

O filme “Como se tornar o pior aluno da escola” teve sua retirada das plataformas de streaming determinada pelo Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, ontem (15). A determinação foi publicada em despacho no Diário Oficial da União (DOU).

Além disso, a determinação prevê multa de R$ 50 mil por dia se “a disponibilização, exibição e oferta” não for interrompida em cinco dias. Até o começo da tarde de ontem, o filme continuava disponível no catálogo da Netflix, onde entrou em fevereiro deste ano.

A obra, lançada em 2017, está no centro de uma polêmica após, nesta semana, um trecho viralizar na internet no qual o personagem interpretado por Fábio Porchat assedia sexualmente duas crianças. O humorista e Danilo Gentili, autor do livro que deu origem ao filme e produtor da obra, foram alvo de diversas críticas.

Boa parte dos perfis que ajudaram a viralizar o trecho é de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem Gentili era apoiador até romper relações, em 2019. Um deles é o vereador de Niterói Douglas Gomes (PTC). O parlamentar afirmou ter encaminhado denúncia ao Ministério Público Federal (MPF) e também ao Estadual (MPRJ).

“Protocolei [a denúncia] e, diante disso, requeri que sejam tomadas as devidas providencias no sentido de suspender a veiculação por parte da Netflix e que sejam apuradas as responsabilidades”, afirmou o vereador à reportagem de A TRIBUNA.

Em relação às manifestações sobre a cena acontecerem pouco menos de cinco anos após o lançamento da obra, Douglas justifica afirmando que o trecho veio à tona apenas nos últimos dias, após a entrada do filme no catálogo da Netflix.

“[O filme] só foi adicionado na NETFLIX há pouco mais de um mês. Esse filme havia sido divulgado em 2017, mas o teor do trecho que chocou a população não tinha vindo à tona”, complementou o vereador.

Em nota, Porchat se defendeu afirmando que trata-se apenas de uma obra de ficção. “O Marlon Brando interpretou o papel de um mafioso italiano que mandava assassinar pessoas. A Renata Sorah roubou uma criança da maternidade e empurrava pessoas da escada. A Regiane Alves maltratava idosos. Mas era tudo mentira, tá gente? Essas pessoas na vida real não são assim. Temas super pesados são retratados o tempo todo no áudiovisual”, diz o artista,

Já Gentili classificou as críticas como “falso moralismo”. “O maior orgulho que tenho na minha carreira é que consegui desagradar com a mesma intensidade tanto petistas quanto bolsonaristas. Os chiliques, o falso moralismo e o patrulhamento: veio forte contra mim dos dois lados. Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu”, afirmou.