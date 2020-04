Justiça determina a liberação de leitos livres em hospitais federais no Rio

Mais uma vez a liberação de leitos, em meio a mobilização para conter o avanço do coronavírus no estado, vai parar na justiça. Dessa vez, a Justiça Federal do Rio determinou, na quarta-feira (22) que os seis hospitais federais do estado cedam leitos livres para o Sistema de Regulação Unificado (Sisreg) no combate a doença. Em caso de descumprimento de decisão, haverá multa de R$ 1 mil/dia.

Segundo a medida, o objetivo é garantir o fluxo de pacientes diagnosticados para leitos disponíveis nas unidades de hospitalares federais, de acordo coma demanda da Secretaria Estadual de Saúde (SES). A ação civil pública é de autoria da Defensoria Pública da União (DPU) e do Ministério Público Federal (MPF). Segundo levantamento teriam 237 pacientes aguardando, com prioridade, para transferência.