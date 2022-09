Justiça decreta prisão preventiva de padrasto que bateu em enteado de 4 anos

O Ministério Público apresentou denúncia contra Victor Arthur Possobom e decretou a prisão preventiva dele pelos supostos crimes de agressão e tortura contra o enteado de 4 anos. A juíza Juliana Bessa Ferraz Krykhtine, da 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia. As imagens das câmeras de segurança do condomínio onde a família morava, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, flagraram as agressões de Victor contra o menino na recepção e no elevador do prédio.

o mandado de prisão expedido contra Victor Arthur Pinho Possobom

A magistrada, em sua decisão, comentou o comportamento do menino antes de receber os ataques de Victor. Segundo Juliana Krykhtine, ele “demonstrava um comportamento tranquilo, passivo e, aparentemente, nada fez para provocar uma reação tão desmensurada por parte do réu”.

“Há nítida superioridade física do réu face à vítima, o que por si só já demonstra a crueldade da conduta e a condição de indefeso da mesma, que conta com menos de 5 anos de idade”, escreveu a juíza em sua decisão.

Responsável pela defesa de Victor Arthur Possobom, o advogado Daniel Aguiar, disse que seu cliente sofre de transtornos psiquiátricos, e vem sendo submetido a tratamento.

“Tenho a esclarecer que meu cliente sofre de transtornos psiquiátricos, e vem sendo submetido a tratamento nesse sentido. Ele tem transtorno comportamental com alternância de momentos de euforia e comportamentos impulsivos. Ele faz uso de medicamentos de controle especial e exatamente no dia dos fatos, em razão de Sra. Jéssica (mãe da criança) ter tido, também um “surto” dizendo que iria tirar a própria vida, deixou-o em um estado de completa tensão emocional”, diz trecho da nota da defesa do empresário informando que a ex-companheira de seu cliente também responde a processos criminais.

A Polícia Civil já havia feito um outro pedido de prisão preventiva contra Victor Arthur Possobom, que além de pedido de prisão apresentada pelo MPRJ, por violência psicológica contra a ex-companheira, a chefe de cozinha Jéssica Jordão. Ela é a mãe da criança e contou que também era agredida por ele.

O acusado já tinha um outro pedido de prisão apresentado pela Polícia Civil e encaminhado à Justiça, por causa das agressões contra o menino. As imagens que chocaram as pessoas que viram ocorreram há sete meses e só agora vieram a público.

A mãe da criança, Jéssica Jordão, afirma que também era vítima de violência doméstica. Ela conta que Victor a mantinha em cárcere privado e batia nela com luvas de boxe para não deixar marcas. Os dois ficaram juntos durante dois anos e têm uma filha de menos de 1 ano e a chefe de cozinha alega que foi proibida em ter contato com a menina desde que fugiu de casa, em julho deste ano.

De acordo com Jéssica, o acusado e a mãe dele alegavam que ela tinha insanidade mental e não poderia sair do apartamento com a filha, além dos abusos sexuais que sofria, ela engravidou, mas perdeu o bebê devido às agressões constantes.

O acusado tem um histórico violento desde de 2013, quando foi acusado de bater na própria mãe e na ex-namorada. Na época, as duas haviam brigado, e ele escorou a mãe na parede e a segurou pela gola.

Depois, fez o mesmo com a namorada e a levou para o quarto. Dentre tantas acusações de violência em delegacias distritais e delegacias de atendimento à mulher de Niterói que responde estão lesão corporal, e lesão corporal culposa, injúria e ameaça.