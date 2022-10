Justiça decreta falência do Bar Luiz, ´casa` de Olavo Bilac, João do Rio e outros

Na II Guerra, quando se chamava Adolf, estudantes do Pedro II queriam destruir o bar achando que era uma homenagem a Hitler. O músico Ary Barroso fez o “deixa disso” e esclareceu o mal entendido

Ao longo de 135 anos o Bar Luiz conquistou uma legião de apreciadores, muitos deles niteroienses que trabalhavam no Centro do Rio. Uma história encerrada por causa da crise política, econômica e administrativa provocada pelo governo Marcello Crivella que praticamente destruiu um dos bairros mais tradicionais do Rio. O eterno deboche dos sobreviventes cariocas diz que o prefeito, representante do fundamentalismo evangélico, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, condenava o Centro por achá-lo alegre demais.

O juiz Alexandre de Carvalho Mesquita, da 1ª Vara Empresarial da Capital, decretou a falência do Bar Luiz e da empresa Culinária Alemã Bar e Restaurante Eireli, com sede na Rua da Carioca, 39, no Centro do Rio.

A medida foi pedida pelo administrador judicial porque as empresas não apresentaram o Plano de Recuperação Judicial no prazo de 60 dias. Por isso, de acordo com a decisão, não foi possível ao administrador fazer a correta análise contábil e financeira das sociedades, inviabilizando o acompanhamento da atividade empresarial pelos credores e demais interessados.

Os credores deverão apresentar ao administrador judicial as habilitações ou impugnações de crédito no prazo de 15 dias após a publicação do primeiro edital com a decisão. As ações trabalhistas serão processadas na justiça especializada até a apuração do respectivo crédito. A decisão prevê ainda que o bar seja lacrado.

A história

Fundado em 3 de janeiro de 1887, no tempo do segundo reinado, no número 102 da rua da Assembleia por Jacob Wendling, o Bar Luiz chamava-se originalmente Zum Schlauch (“À Mangueira” ou “À Serpentina” em alemão), uma referência ao fato de, ali, vender-se chope que circulava dentro de uma serpentina imersa no gelo antes de servido. Foi a primeira cervejaria da cidade e, talvez, do Brasil, a utilizar esse sistema.

Embora continuasse na mesma rua, em 1901, o bar mudou de endereço em virtude de problemas na renovação do aluguel, passando para o número 105. Na ocasião, mudou o nome, passando a chamar-se Zum Alten Jacob (“Ao Velho Jacob”), uma homenagem ao velho Jacob, o fundador de origem judaica, que já estava retirando-se dos negócios e havia passado a direção do bar para seu afilhado, Adolf Rumjaneck.

Em 1908, o fundador foi para a Suíça e Adolf assumiu direção do estabelecimento. Por essa época, circulam, por suas mesas, celebridades da época, como os escritores João do Rio e Olavo Bilac.

Em 1915, uma lei de valorização da língua portuguesa obriga a nova mudança no nome do Bar, que passa a se chamar Bar Adolph (embora fosse popularmente conhecido como “Braço de Ferro”, em virtude do hábito do proprietário de disputar partidas deste “esporte” com seus clientes).

Adolf, com problemas de saúde, convida o austríaco Ludwig Vöit para sócio. Em 1926, com a morte de Adolf, Ludwig assume a direção do Bar e também a tutela da filha de Adolf, Gertrud Rumjaneck. Em 23 de fevereiro do ano seguinte, novamente por problemas na renovação da locação, o bar muda novamente de endereço, se transferindo para seu endereço atual, no número 39 da Rua da Carioca.

Em 1942, com a Segunda Guerra Mundial e dos movimentos antifascistas no Brasil, o bar esteve ameaçado de ser destruído por estudantes do Colégio Pedro II, que imaginavam que o nome do estabelecimento era uma homenagem a Adolf Hitler. O bar só não foi destruído por interferência do músico Ary Barroso, que desfez o mal-entendido. No entanto, por causa do episódio, Ludwig naturalizou-se brasileiro e adotou o nome de Luiz, nome pelo qual o bar passou a ser conhecido daí por diante.

Em 1955, Luiz Vöit afastou-se da direção, assumida pela herdeira de Adolph, Gertrud, e o marido dela, Alfons Kurowsky. Com a morte de Alfons, a viúva e seu filho, Bruno Kurowsky, passam a dirigir o estabelecimento. A clientela, na década de 1960, incluía personalidades da cultura carioca (e nacional) como Ziraldo, Jaguar e Sérgio Cabral (pai).

Em agosto de 1985, a Rua da Carioca e adjacências foram tombadas pelo Patrimônio Histórico Municipal, o que salvou o Bar Luiz da ameaça de demolição provocada pelas obras do metrô. Na década de 1990, após o falecimento de Gertrud e Bruno Kurowsky, a esposa deste, Rosana Santos, assumiu a administração daquele que é conhecido como “o bar mais carioca do Rio de Janeiro” e “o melhor chope do Rio de Janeiro”.

Em 1999, o Bar Luiz foi tema de um samba-enredo da escola de samba Canários das Laranjeiras.

Em 2004, em comemoração aos 117 anos do bar, um grupo de estudantes do colégio Pedro II preparou um esquete narrando a quase destruição do bar em 1942 por estudantes do próprio colégio.

Em dezembro de 2011, o prefeito Eduardo Paes assinou o Decreto de Cadastro dos Bares Tradicionais, conferindo, a onze botequins, dentre eles o Bar Luiz, o status de Patrimônio Cultural da Cidade.

Em 2014, a prefeitura da cidade anunciou que iria desapropriar o imóvel onde se localiza o bar. A medida teria sido tomada visando a garantir a permanência do bar no local, pois o novo proprietário do imóvel estaria exigindo aluguéis muito altos.

Em 2019, o Bar Luiz chegou a anunciar o fechamento de suas portas devido a dificuldades financeiras. No entanto, após uma grande comoção popular simbolizada pelo movimento #ficabarluiz, a proprietária Rosana Santos decidiu manter o bar funcionando.

Em 2020, entrou com pedido de recuperação judicial.

Em 2022, a 1ª Vara Empresarial da Capital decretou a falência do estabelecimento, a pedido do administrador judicial, pois não foi apresentado plano de recuperação judicial no prazo de 60 dias. A decisão prevê, ainda, que o bar seja lacrado.