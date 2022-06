Justiça confirma Maracanã para jogo do Vasco contra o Sport

Apesar da derrota por 2 a 0 contra o Novorizontino na última quarta-feira (29) e a queda de uma invencibilidade de 14 partidas, o Vasco conquistou importante vitória fora das quatro linhas nesta semana.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu ganho de causa ao Gigante da Colina, que vai poder mandar o duelo no próximo domingo (03) contra o Sport, no Maracanã, às 16 horas, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O juiz Alessandro Oliveira Felix, da 51ª Vara Cível do TJ, concedeu liminar favorável ao Vasco, sob pena de multar o Flamengo de R$ 2 milhões em caso de descumprimento. No entanto, o valor do aluguel de R$ 250 mil foi mantido pelo magistrado e o mesmo negou o pedido da diretoria vascaína que queria reduzir para R$ 90 mil.

O Consórcio Maracanã, gerido pela dupla Fla-Flu, ainda avalia se vai entrar com recurso contra a decisão. Em meio a toda polêmica, a diretoria do Vasco se antecipou e iniciou a venda de ingressos para a partida. A expectativa é a de que os cruzmaltinos lotem novamente o estádio, como aconteceu na vitória sobre o Cruzeiro, ocorrida no dia 12 de junho.