Justiça condena homem que matou cachorro a tiros em Niterói

O comerciante Victor Petersen, de 29 anos, morador do Fonseca, vai cumprir a prisão em regime fechado. Ele espancou e matou com dois tiros na cabeça, o animal que estava na Rua Leite Ribeiro, Zona Norte da cidade.

O caso aconteceu em outubro de 2020, chocou os moradores do Fonseca, mas a decisão da Justiça saiu só agora, dois anos após o crime.

Durante as audiências, foram ouvidos dois policiais civis, a médica veterinária, que confirmou a morte por tiros e uma moradora local.

O advogado de defesa do réu, também prestou depoimento. Trouxe um ex-motoboy da hamburgueria do réu, porém, o mesmo não presenciou o fato e apenas confirmou que Victor Petersen cuidava do cachorro.



Na delegacia, Victor confessou o crime com riqueza de detalhes, mas, depois da intervenção de seu advogado, parou de falar e não quis assinar o termo de declaração.

Por fim, o desembargador, tendo em vista o resultado morte, aumenta a pena em 1/4, tendo em vista o uso de arma de fogo para matar o cão, além de ter sido feito os disparos em local residencial, no meio da rua, contra um animal comprovadamente dócil.



A pena total chega a 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias, além de multa. A condenação pela Justiça ainda cabe recurso.