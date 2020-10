Justiça afasta André Granado da prefeitura de Búzios

O Tribunal de Justiça decidiu nessa quarta-feira afastar o prefeito de Búzios, André Granado. Quem assume é o vice-prefeito e candidato a eleição, Henrique Gomes. A decisão é do juiz Raphael Baddini de Queiroz Campos. Essa foi a 11ª vez que há mudança na chefia do executivo desde que Granado foi eleito.

A decisão foi tomada após a desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio, Denise Levy Tredler, da 21ª Câmara Cível, relatora do processo contra André, decidir por 3 votos a 0 contra o agravo interposto por Granado. Em novembro do ano passado, a Justiça havia definido que o prefeito só seria afastado do cargo quando não houvesse mais possibilidades de recurso, o que pode ocorrer nos próximos dias.

No início desse mês, já havia informações de que o Tribunal de Justiça do Rio voltaria a afastar Granado e fazer mudanças no cenário político do balneário de Búzios. Na ocasião, Granado havia afirmado que não havia sido notificado oficialmente da decisão.