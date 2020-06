Justiça acata recurso de Flávio Bolsonaro e processo vai para 2ª instância

A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), em cerca de duas horas, decidiu, na tarde dessa quinta-feira (25), por 2 votos a 1, acatar o pedido de habeas corpus da defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos ), e com a decisão, o processo sobre as “rachadinhas” sai da primeira instância e será avaliado pelo Órgão Especial, na 2ª instância.

Desembargadores da 3ª Câmara decidiram, também por 2 a 1, pela validade das decisões do juiz Flávio Itabaiana mantidas até agora no processo. As desembargadoras Suimei Cavalieri e Mônica Toledo concordaram em manter os atos, e Paulo Rangel foi contra, mantendo a prisão de Fabrício Queiroz, como também, o mandado de prisão contra a sua mulher, Márcia, que ainda encontra-se foragida. Ambos são acusados de participação no esquema das rachadinhas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro.

Os desembargadores votaram da seguinte forma: relatora e desembargadora Suimei Cavalieri: votou contra o habeas corpus, e a favor da validade das decisões de Itabaiana; desembargadora Mônica Toledo: e votou a favor do habeas corpus e a favor da validade das decisões; e Paulo Rangel votou a favor do habeas corpus e a contra da validade das decisões.