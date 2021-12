Jurujuba quer paz

Moradores de Jurujuba denunciaram para a Secretaria de Meio Ambiente de Niterói uma situação inusitada que está acontecendo no bairro. Eles pedem que a pasta faça uma ação conjunta com a Capitania dos Portos para coibir a poluição sonora embarcada. Escunas vindas de vários lugares do Rio de Janeiro ancoram nas praias de Adão e Eva, Maça e na praia particular do Curvo e promovem bailes com música funk em alto som até a madrugada. O problema é recorrente e incomoda banhistas e quem mora no bairro.

O publicitário Roberto Basílio, de 68 anos, é morador de Jurujuba há 30 anos e disse que o problema está se agravando ao longo do tempo. “Sou do tempo que o bairro era muito silencioso e calmo. Agora os barcos estão deixando o Rio de Janeiro e vindo para Jurujuba. Eles ficam horas ancorados até de madrugada com música alta, inclusive com conteúdo pornográfico. Virou um inferno os finais de semana. As embarcações são alugadas e eles promovem bailes funk e ninguém tem mais sossego”, contou.

Um frequentador das praias da região que não quis se identificar contou que a situação é exageradamente constrangedora. “Eu estava na praia com minha família e um barco chegou e parou com poucos metros de distância. O funk estava alto demais e as mulheres rebolavam quase seminuas para as pessoas que estavam na areia. Foi uma situação chata que incomoda. Quem está na praia pois é uma falta de respeito. Eu imagino quem mora na região, realmente é algo muito chato”, frisou.

Basílio disse que pretende montar um relatório com o nome dessas embarcações para facilitar os órgãos públicos nessa possível ação. “Com nome e registro desses barcos podemos ver se estão legalizados. Os pancadões a bordo com som nas alturas durante toda a noite próximo a praia atrapalha as pessoas em tempos de pandemia. O barulho só acaba por volta das 5 da manhã quando retornam para seu ponto de origem na Urca”, completou.

A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ), como Agente da Autoridade Marítima, fiscaliza e ordena, diariamente, o tráfego aquaviário nas águas interiores e no litoral do Rio de Janeiro, a fim de garantir a segurança da navegação, a proteção da vida humana no mar e a prevenção da poluição ambiental nas águas, quando proveniente de embarcações. A CPRJ esclarece que a permissão para realização de festas em embarcações e outras situações que possam ocasionar poluição sonora, aglomeração e exigência de uso de máscara devem ser analisadas e observadas de acordo com os Decretos emitidos pela Prefeitura local, órgão responsável pela normatização e fiscalização, não cabendo à Marinha do Brasil este tipo de ação fiscalizatória. A CPRJ, nos termos da Lei Complementar n° 97/1999, atua por meio de ações interagências e realiza o trabalho em apoio aos órgãos ambientais, mediante solicitação, permitindo que cada instituição atue dentro de suas competências legais.

A Prefeitura de Niterói foi questionada sobre o assunto mas não se manifestou.