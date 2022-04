Jurujuba Clube tem eleições para Comodoro

No domingo (10), das 9h às 17h, os sócios do Jurujuba Iate Clube (JIC) vão poder votar nas eleições para eleger o Comodoro da instituição, a quem caberá assumir a gestão por dois anos, junto com o vice-Comodoro. Os membros dos conselhos, fiscal e deliberativo, também serão escolhidos para os próximos quatro anos. Ao todo, concorrem três chapas e a posse acontecerá no mês de maio.

Além do Comodoro e vice-comodoro serão escolhidos 15 conselheiros titulares, 15 conselheiros suplentes, três conselheiros fiscais e três suplentes. O candidato a Comodoro da chapa “Nós somos JIC”, Manoel Fernandez, vai tentar ganhar a eleição com o vice-Comodoro Rene Moynier. “Um dos meus projetos é a reconstrução do píer de embarque e desembarque e pernoite que foi desgastado ao longo do tempo. Tem aproximadamente 40 metros de extensão e fica próximo da portaria. Além disso refazer a estrutura de sustentação das telhas do Galpão número 1 com o objetivo de ter mais proteção para as embarcações e também fazer um sistema de energia solar. Se ganhar, também vou fazer a proteção do cabeço dos píeres 2 e 3 para que a gente possa receber embarcações de outros clubes para conforto e segurança dos sócios; e a relocação do restaurante em funcionamento que está fechado”, contou Manoel Fernandez.

CHAPA Nós Somos JIC- Manoel Fernandez e Rene Moynier

A segunda chapa que está participando da eleição é a “Novo Rumo”, que tem o candidato a Comodoro José Avelino e vice-Comodoro Sérgio Bastos. “Somos a continuidade do saudoso Ricardo Portela e quero manter a linha de gestão dele. Sem taxas extras para não sacrificar os sócios. Precisamos fazer a reforma do cais da entrada do clube e os píeres que estavam orçados os serviços de bate estaca, madeiramento e ferragens para ser feitos. Quero tirar esses projetos do papel. Também vamos preparar um espaço feminino com salão de beleza e cuidados para a mulher”, pontuou o candidato a Comodoro.

CHAPA Novo Rumo – José Avelino e Sérgio Bastos

A terceira, “Rumo Certo”, tem como candidato o Comodoro atual do JIC, Flávio Medeiros e o vice-Comodoro Manoel Francisco. “Entre as propostas ganham, destaque a continuidade as propostas de campanhas do passado e recuperar o nosso quadro social. “Estamos vindo de anos de pandemia e o clube, e a parte social, ficou esquecido. Agora temos que trazer sócios. Não tem como investir em estrutura sem recursos financeiros. Então conseguimos estancar as contas, negociar com cotações reduzidas e revitalizando a área náutica. Isso tudo sem onerar o sócio, sem aumento de taxa e tão pouco taxa extra”, finalizou Medeiros.