Júri popular de Flordelis está cada vez mais próximo

O julgamento da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza e outros acusados do homicídio contra o pastor Anderson do Carmo está cada vez mais próximo. De acordo com despacho assinado pela juíza Nearis Dos Santos Carvalho Arce, a data do júri popular deverá ser definida assim que instâncias superiores analisarem os últimos recursos ainda pendentes.

Atualmente, além de Flordelis, a filha adotiva, Marzy Teixeira, e a neta, Rayane Oliveira, possuem recursos a serem julgados pela 2ª Câmara Criminal. De acordo com o despacho, após a remessa desses recursos, será dado prosseguimento à designação das sessões de julgamento dos pronunciados.

“Este Juízo a quo solicita, desde já, que, após a remessa dos recursos especiais e extraordinários aos Tribunais Superiores, seja o processo remetido a este Juízo para prosseguimento, com a designação das sessões de julgamento dos pronunciados, considerando em especial os pedidos de desmembramento formulado por algumas defesas”, afirma o despacho.

Entre os pedidos de desmembramento que serão considerados deverá estar o de Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica de Flordelis. A defesa da acusada vem solicitando que ela tenha o julgamento antecipado porque confessou em juízo a autoria do crime e tem sofrido de problemas de saúde na prisão, agravados pelas sequelas de um câncer.

Recordando

A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, decidiu oferecer denúncia contra a deputada federal Flordelis dos Santos de Souza e outras dez pessoas pela morte do pastor Anderson do Carmo, ocorrida em 16 de junho de 2019. Com isso, a parlamentar e os demais acusados irão a júri popular. A sentença foi publicada em 4 de maio.

Além de Flordelis, foram denunciados os filhos biológicos: Adriano dos Santos Rodrigues, Flávio dos Santos Rodrigues e Simone dos Santos Rodrigues; os filhos afetivos e adotivos: André Luiz de Oliveira, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, Marzy Teixeira da Silva e Lucas Cezar dos Santos de Souza; a neta: Rayane dos Saltos Oliveira; além do casal Marcos Siqueira Costa e Andrea Santos Maia, acusados e envolvimento no episódio da carta atribuída a Lucas.

Flordelis responderá por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Em razão da imunidade parlamentar, a deputada, que só pode ser presa em flagrante por crime inafiançável, cumpre medidas cautelares, monitorada por tornozeleira eletrônica.