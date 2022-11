Júri de Flordelis entra no segundo dia

O julgamento da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza entra no seu segundo dia, nesta terça-feira (18). Inicialmente, será dada sequência às oitivas das testemunhas de acusação que não foram ouvidas na segunda-feira.

Antes do julgamento, a reportagem conversou com o advogado Angelo Máximo, que representa a família do pastor Anderson do Carmo na assistência de acusação. Ele afirmou que os depoimentos do primeiro dia foram essenciais para rechaçar a informação de que a vítima teria abusado sexualmente de Flordelis.

“O dia de ontem foi muito produtivo para a acusação. Tivemos depoimentos relevantes, de pessoas importantes na investigação, que rechaçaram por completo a tese da defesa de abuso sexual”, disse.

Além de Flordelis, também serão levados a júri popular a filha biológica Simone dos Santos Rodrigues; os filhos afetivos André Luiz de Oliveira e Marzy Teixeira da Silva; e a neta Rayane Oliveira. Todos respondem pela morte do pastor Anderson do Carmo, ocorrida em 16 de junho de 2019.