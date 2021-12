Júri da boate Kiss chega ao fim com condenação dos quatro réus à prisão

Após 10 dias, chegou ao fim o julgamento dos réus da boate Kiss.

Os jurados aceitaram a tese do dolo eventual, sustentada pela acusação do Ministério Público, o que redundou em penas mais pesadas. O juiz Orlando Faccini Neto, presidente do júri, determinou que os personagens de um dos mais dramáticos episódios da história moderna do Brasil deixassem o Foro Central I, em Porto Alegre, detidos para o imediato início da execução da pena. Eles iriam direto ao presídio, mas sem a necessidade de algemas, pediu o magistrado. Quando ele terminou de anunciar a prisão, foi comunicado de um habeas corpus preventivo concedido pela Justiça para protelar a execução da pena. O habeas corpus era para um réu, Spohr, mas o magistrado tomou a decisão cautelosa de estender aos demais. Agora, será necessário aguardar o julgamento de mérito desse habeas corpus, ou outras medidas paralelas, para definir o momento de início da execução da pena.

O juiz Orlando, por volta das 18h, anunciou as penas da seguinte forma:

Elissandro Callegaro Spohr, o Kiko, sócio da Kiss – condenado a 22 anos e seis meses de prisão em regime fechado

Mauro Hoffmann, sócio da Kiss – condenado a 19 anos e seis meses de prisão em regime fechado

Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira – condenado a 18 anos de prisão em regime fechado

Luciano Bonilha Leão, produtor de palco da banda Gurizada Fandangueira – condenado a 18 anos de prisão em regime fechado

O mais longo júri já realizado no Judiciário gaúcho, com duração de 10 dias, teve a sentença lida pelo magistrado após cerca de uma hora de reunião na sala secreta entre o juiz e os jurados, acompanhados por representantes da acusação e da defesa. Foi nesse ambiente reservado que Orlando leu perguntas aos jurados, conhecidas tecnicamente como quesitos, sobre o dolo eventual, a culpa sem intenção ou a inocência dos réus. Como o Conselho de Sentença decidu pelo dolo eventual, coube ao juiz estipular a pena.