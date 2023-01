Juntos somos mais fortes

Por Patrícia Tavares –

“É juntos, na fraternidade e na solidariedade, que construímos a paz.” (Papa Francisco)

Só conseguimos ter noção real de determinados conceitos – e da atuação desses conceitos em nossa vida e na interação com os outros – quando existe escassez de determinados sentimentos.

Em tempos de tristezas, de dores, de doenças ou mortes, é que vemos o valor da verdadeira felicidade e da saúde.

Em tempos de incompreensão total, de pontos de vista diferentes e conflituosos, diante de vários conflitos entre povos, entre pessoas, famílias, desentendimentos de várias ordens, é que conseguimos perceber, com amplitude, a importância fundamental da compreensão, do diálogo…

Em tempos de desamor, de desafetos, de escassez de cuidados e carinhos, é que se torna possível a compreensão da grandeza do verdadeiro amor, do afeto, dos cuidados e do carinho.

Pode se avaliar como é não ter alimentos para suprir a fome, mas somente quando existe essa total escassez alimentar é que se consegue compreender de forma muito enfática a necessidade dos alimentos essenciais à sobrevivência e avaliar como é difícil não tê-los para o mínimo da subsistência.

Em tempos de guerras enormes entre países, entre pessoas; de ódio, de uns matando outros, de violências terríveis; nestes momentos, que se torna possível a compreensão maior sobre a importância fundamental da paz, do cultivo da paz pela paz, da paz pela vida, para a vida; da importância essencial da paz para todos e para o mundo.

Em tempos de falta de consciência, de perda de memória por alguma patologia, é que conseguimos entender, na íntegra, a importância fundamental, da razão, da consciência para a manutenção da vida.

Em tempos de solidão profunda e absoluta, em que lidamos com enormes problemas, dificuldades e não podemos contar com ninguém, são nesses momentos que conseguimos entender que ninguém consegue viver sozinho, compreendemos de uma forma integral a importância de contribuirmos, uns na vida de outros. E a importância da fraternidade, da união. Unidos somos muito mais fortes!

A Paz é o sentimento que apazigua corações, possibilita uma maior harmonia e equilíbrio para conseguirmos pensar melhor, sentirmos com melhor qualidade qualquer outro sentimento. Ela é um pilar, algo que nos torna mais lúcidos em todas as situações, mesmo as de contrariedade, em situações de divergências de qualquer ordem… A paz nos torna mais humanos, só com a paz conseguimos respeitar as diferenças, ultrapassar preconceitos…

A união traz a beleza do pertencimento, a sensação de que, por mais difícil que seja a vida ou o percurso, é possível abrandar momentos dolorosos, é possível trazer uma maior interação entre a sua dificuldade e a compreensão do outro. A oportunidade de alguém trazer algum alívio para o seu momento de dor traz muito conforto e ameniza tudo. Dessa forma, tornamo-nos mais humanos e muito mais evoluídos.

Somente quando vivemos determinadas situações nas quais o mal predomina, vindo de situações e pessoas, é que se torna possível ver o imenso valor do bem, da bondade, do altruísmo.

É muito forte ainda na vida humana que todos precisem sofrer, perder para dar valor a coisas, sentimentos bons e pessoas que propagam isso em detrimento ao mal e a tudo que não comungue com os bons sentimentos, com o bem, com a paz e o amor… Mas já é possível mudar essa forma de interação com a vida.

Já estamos em uma nova era, na era da ascensão da consciência e dos valores dos melhores sentimentos, basta uma concentração maior em viver na íntegra a sua humanidade, a essência voltada para o melhor de si e do mundo.

Ninguém aguenta mais tantos confrontos, tantas guerras, tanto desamor, tanta fome, tantas tristezas…

Ninguém suporta mais a humanidade desumana.

Perceber o que é fundamental, essencial, sem precisar passar pela escassez de recursos, sentimentos, situações, pessoas… é uma meta dessa “nova era”, não necessitamos mais desse sofrer contínuo para dar valor ao que, realmente, possui imenso valor.

Juntos pela Paz

Paz

Pax

Shalom

Eirene

Peace

Pace

Paix

Frieden

Paz e bem!

_ Patricia Tavares.