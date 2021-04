“Juntos contra a Fome” distribui alimentos em São Gonçalo

O Cras de Vista Alegre começou a distribuir os alimentos arrecadados na campanha “Juntos contra a Fome”n promovida ao longo da vacinação contra a Covid-19. Cerca de 137 famílias inscritas no programa Criança Feliz foram contempladas com as cestas montadas. Ao todo, o programa Criança Feliz atende 600 famílias no município de São Gonçalo. A campanha arrecada alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal nos pontos de vacinação contra a covid-19 da cidade. A iniciativa atende pessoas que vivem em situação de extrema vulnerabilidade social e já arrecadou mais de meia tonelada.

“Um dos objetivos do programa é mediar e possibilitar o acesso das gestantes, crianças e suas famílias às políticas, serviços e direitos públicos sociais aos quais estejam necessitando. Nessa perspectiva, ofertar kits de alimentos a essas famílias, ainda em período de pandemia, é garantir a segurança alimentar e nutricional às mesmas. Integração, fortalecimento e potencialização de políticas públicas – essas são ações estratégicas que norteiam a atuação do Programa Criança Feliz nos mais variados de territórios no município de São Gonçalo”, disse o secretário de Assistência Social, Wagner Ventura.

Os pontos de vacinação que recebem as doações são: Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, no bairro Zé Garoto; Ginásio do Clube Mauá, no Centro; Umpa Nova Cidade; Clínica Gonçalense do Mutondo; Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, em Alcântara; Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal; Polo Sanitário Rio do Ouro; PAM Coelho; Centro de Tradições Nordestinas, em Neves; Cras de Vista Alegre, e Umpa do Pacheco. Os alimentos podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 12h.