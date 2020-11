Juliana Benício votou na expectativa de atingir o segundo turno em Niterói

A candidata do Partido Novo, Juliana Benício, votou, na manhã de hoje, no Instituto Gay Lussac, em São Francisco, na expectativa de alcançar o segundo turno das eleições para prefeito de Niterói. Embora considere um grande desafio, enalteceu o trabalho de sua equipe de campanha, ressaltando que o cenário era das eleições era diferente por conta da pandemia.

“A gente cumpriu todos os protocolos, cumprimos todas as leis eleitorais e chegamos aqui muito competitivos. É um processo eleitoral muito desafiador, porque tudo é diferente. Tudo que a gente programou e planejou, veio a pandemia e mudou tudo”, afirmou. Mas de acordo com Juliana, todos os candidatos devem estar preparados para enfrentar esse desafio, que é de inovação e “encontrar novos caminhos”.

“A vida moderna é assim. Foi desafiador, mas também foi lindo. Logicamente fico triste em ter um adversário da situação como Axel Grael, com todo o poder do mecanismo em prol dele. E a gente sabe disso, mas nunca pensamos que ia ser fácil. Estamos aqui para falar com aqueles que tem mentalidade política e chamá-los para chegar ao segundo turno”, afirmou com otimismo.