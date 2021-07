Julho Amarelo é comemorado em Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está comemorando a campanha Julho Amarelo, mês de conscientização sobre as hepatites e demais infecções sexualmente transmissíveis. Durante o mês, diversas ações serão realizadas em toda a cidade.

No município, as hepatites e IST’s são tratadas na Casa Amarela. Situada à Rua Waldir Macedo da Silva, 180, casa 2, Verde Vale, a unidade conta com testes rápidos e tratamento das hepatites B e C e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para ser atendido ou realizar exames, basta que o morador procure uma unidade de ESF (Estratégia de Saúde da Família) ou UBS (Unidade Básica de Saúde) das 09 às 15 horas para informações e encaminhamento ao Programa Municipal de IST/Aids e Hepatites Virais. O Programa é a referência municipal para o tratamento das hepatites.