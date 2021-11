Julgamento dos filhos de Flordelis começa hoje

O julgamento dos filhos da ex-deputada federal Flordelis terá início hoje (23), às 13h. Serão julgados Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas Cézar dos Santos de Souza, que respondem por participação no assassinato do pastor Anderson do Carmo, e são acusados do crime de homicídio triplamente qualificado por meio cruel, aquele que não possibilita defesa da vítima e motivo torpe. A sessão para julgar a dupla será comandada pela juíza Nearis dos Santos Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói.

Lucas, filho adotivo da ex-parlamentar, responderá por ter ajudado o irmão a conseguir a arma do crime. Já Flávio, filho biológico de Flordelis, é o principal acusado de atirar contra o pastor no dia 16 de junho de 2019.

A ex-deputada está presa, acusada de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falsificado e associação criminosa armada. O julgamento da pastora ainda não está agendado, pois ela ainda tenta recorrer na Justiça.

O assistente de acusação, Angelo Máximo disse que é preciso fazer justiça depois de tantos anos. “Vou usar vídeos com depoimentos dos dois na delegacia. Em um, o Flávio confessa ter dado os tiros, em outro, o Lucas diz que recebeu carta da mãe para assumir o crime no lugar de Flávio. É preciso se fazer justiça após dois anos e cinco meses da morte do pastor Anderson”.

Máximo se refere a uma carta em que Lucas acusou Flordelis de ter escrito, e levada ao presídio Bandeira Stampa, no Complexo de Gericinó, em Bangu, zona oeste, por Andrea Santos Maia, esposa do ex-PM Marcos Siqueira, que estava preso com Lucas.

Em depoimento à Polícia Civil, em 2020, Lucas afirmou que, após receber a mensagem supostamente assinada pela mãe, copiou dentro da cadeia um texto de confissão já pronto, que o incluía na participação do assassinato. Tudo para montar uma farsa e proteger Flávio.