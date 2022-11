Julgamento de Flordelis entra no quinto dia

O quinto dia de julgamento da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza e outros quatro réus pela morte do pastor Anderson do Carmo, nesta sexta-feira (11), teve novos depoimentos de testemunhas arroladas pela defesa da ex-parlamentar. A audiência, realizada no Fórum de Niterói, deverá se estender ao longo do final de semana devido à grande quantidade de testemunhas e às longas oitivas.

Na quinta-feira (10), chamou atenção pedido feito pela defesa de Flordelis para que o corpo de Anderson fosse exumado, a fim de buscar provas para rebater as denúncias de tentativa de homicídio por envenenamento. O advogado Ângelo Máximo, que representa a assistência de acusação, classificou a ação como “ato de desespero”. Além disso, ele criticou o arrolamento, por parte da defesa, do psicólogo Sidnei Filho, primeiro a depor nesta sexta.

“A defesa teve toda a instrução criminal para requerer a exumação do corpo e não requereu. Vejo isso como um ato de desespero da defesa. A defesa arrolou um psiquiatra [psicólogo] que fez o laudo da Flordelis, Marzy e Rayane dizendo que elas não têm mente para praticar crimes. Só que eu acredito que não foi exibido a ele o interrogatório da Marzy em que ela confessa que os atos narrados na denúncia são verdadeiros”, disse Máximo.

Máximo também comentou sobre o depoimento do perito criminal e especialista em medicina legal Sami Abder El Jundi, contratado por Flordelis. Arrolado como testemunha de defesa, o especialista analisou o laudo de necropsia de Anderson, o qual julga conter erros. O advogado assistente de acusação afirmou que a contratação de um trabalho de perícia privada tem como objetivo desqualificar as provas produzidas pelo Instituto Médico Legal (IML).

“Réu que contrata perito para contradizer o laudo público é para favorecer a si próprio. O réu vai trazer um perito para desqualificar o laudo público para causar dúvida nos jurados. Desmerecer a prova produzida no curso da investigação. Acredito que o que será exibido ao Conselho de Sentença é muito mais robusto que o depoimento do doutor Sami”, completou Máximo.

Fotos: Brunno Dantas/TJRJ

Depoimento de Siro Darlan

Nesta sexta-feira, Rodrigo Faucz, um dos advogados de Flordelis, elogiou o depoimento do desembargador Siro Darlan, arrolado como testemunha de defesa. Darlan foi o responsável por regularizar os acolhimentos de crianças e adolescentes, feitos por Flordelis, na época em que era juiz da Vara da Infância e Adolescência. Durante o depoimento, Flordelis e descontrolou e começou a pedir “perdão” ao desembargador. Segundo Faucz, isto se deu porque ela não conseguiu concluir um projeto de lei quando era deputada.

“Ficou bastante claro que foi feito um desagravo público por parte do Siro Darlan. Essa ressignificação com base em ilações não corresponde com a realidade. Siro Darlan falou efetivamente qual a história da Flordelis no acolhimento de crianças e adolescentes. Ele estava explicando como a Flordelis tinha colocado o mandato dela à disposição para defender crianças e adolescentes. Ele pediu perdão por não ter conseguido fazer isso”, explicou.

Em relação ao pedido de exumação (pedido que foi negado pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce), Faucz declarou que seria uma tentativa de mostrar que não haveria vestígios de veneno no corpo da vítima. Sobre a solicitação ter sido feita três anos após o crime, Faucz trouxe como exemplos os casos de Napoleão Bonaparte e do ex-presidente João Goulart, que tiveram seus corpos exumados muitos anos após suas mortes.

“Ficou absolutamente comprovado, seja pelas perguntas da defesa ou da acusação, que não aconteceu nenhum envenenamento. Isso foi uma criação da acusação com base em ilações. Se o que a acusação está falando em relação ao tipo de veneno que teria sido aplicado ainda estariam no corpo, tem que ser feita a exumação. A defesa não tem nada a esconder. A verdade foi exposta pelo perito. Napoleão foi [exumado] com 100 anos, Jango com 30”, acrescentou.

Além da ex-parlamentar, estão no banco dos réus Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica; André Luiz de Oliveira e Marzy Teixeira da Silva, filhos afetivos; e Rayane Oliveira, neta adotiva.