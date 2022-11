Julgamento de Flordelis entra no quarto dia; filha afetiva é a primeira a depor

O julgamento da ex-deputada federal Flordelis e outros quatro réus pela morte do pastor Anderson do Carmo entrou no quarto dia, nesta quinta-feira (10). A primeira a prestar depoimento foi Roberta dos Santos, filha afetiva de Flordelis e testemunha de acusação, arrolada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Em seu depoimento, ela citou que tudo o que acontecia na casa onde morava a família tinha a anuência de Flordelis. Além disso, a filha disse que a mãe demonstrava alívio após a morte de Anderson do Carmo. Flordelis não permaneceu na Sala de Audiências durante o depoimento. O motivo não foi explicado. Roberta também disse que se surpreendeu ao saber da suspeita de participação de Rayane, neta de Flordelis, no crime.

“Ela era soberana de tudo na casa, e só aconteceu tudo porque ela permitiu que acontecesse. Eu vi o corpo do Niel no caixão, e teve gente que está aqui hoje que chorou comigo e eu nem desconfiava, mas estava fazendo parte do plano. Rayane foi a minha amiga de infância. Eu não conseguia nem desconfiar”, disse.

Além de Flordelis, estão sendo julgados Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica de Flordelis; Marzy Teixeira da Silva e André Luiz de Oliveira, filhos afetivos; e Rayane Oliveira, neta da ex-deputada. De acordo com projeções feitas pela assistência de acusação e pelo MPRJ, o julgamento deverá se estender pelo menos até amanhã.