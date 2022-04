Julgamento de Flordelis é adiado

Não será mais no próximo dia 9 de maio que a ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza será levada a júri popular. A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, adiou para o dia 6 de junho, às 9h, a sessão de julgamento da pastora e de mais outros quatro réus acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo.

Esposo de Flordelis, ele foi executado a tiros no dia 16 de junho de 2019, na residência da família, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Segundo a magistrada, o júri popular foi adiado em razão de não haver tempo hábil para a juntada de todos os laudos exigidos pelas defesas dos réus.

Advogado da família da vítima e assistente de acusação, Angelo Máximo demonstrou surpresa com o adiamento, embora tenha elogiado a postura da juíza em adiar o julgamento de todos os réus. Para ele, postergar a data é uma estratégia da defesa dos réus a fim de que Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica de Flordelis, confesse a autoria do crime, aliviando o peso da acusação contra a mãe.

“Recebi com surpresa, apesar de ser esperado porque a intenção do grupo da família, réus, procrastinar o quanto for a realização do júri com a intenção de a Simone ser julgada primeiro. A assistência entende que esse plano da família é simplesmente para que a Simone aperfeiçoe a sua confissão, que não foi feita por completo durante o interrogatório da primeira fase para que beneficie a Flordelis no julgamento dela”, disse.

Defesa elogia decisão

A advogada Janira Rocha, que representa Flordelis, a filha afetiva Marzy Teixeira, e a neta Rayane Oliveira, recebeu de forma positiva o adiamento da sessão do júri. Ela afirma que a defesa não teve acesso à boa parte dos requerimentos. Ela também afirmou que Flordelis recebeu a notícia com tranquilidade.

“Recebemos muito bem, era uma reivindicação nossa, pois não tivemos acesso a nem 20% de todos os requerimentos que fizemos no 422 e que foram deferidos por ela. Na decisão ela mesmo fundamenta por este motivo. Por hoje não há paridade de armas da Defesa dela com a acusação, o Juízo nos deve a entrega de muitas informações que estão no cartório, mas ainda não nos foi dado acesso”, afirmou.

Outros réus julgados e condenados

Em sessão de julgamento que teve início no dia 12 de abril, se encerrando já na manhã do dia 13, o Tribunal do Júri de Niterói condenou outros quatro réus . O filho biológico de Flordelis, Adriano dos Santos Rodrigues foi condenado a quatro anos, seis meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto por uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada; o ex-PM Marcos Siqueira Costa, a cinco anos e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado; e sua esposa Andrea Santos Maia, a quatro anos, três meses e dez dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto.

O filho afetivo Carlos Ubiraci Francisco da Silva foi condenado pelo crime de associação criminosa armada a dois anos, dois meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto.

Em novembro de 2021, o Tribunal do Júri de Niterói condenou Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico da ex-deputada federal Flordelis, a 33 anos 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado por homicídio triplamente qualificado consumado, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada.

Ele foi denunciado como autor dos disparos de arma de fogo que provocaram a morte do pastor Anderson. Na mesma sessão de julgamento, Lucas Cezar dos Santos de Souza, filho adotivo de Flordelis, foi condenado por homicídio triplamente qualificado a nove anos de prisão em regime inicialmente fechado. Ele foi acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma usada no assassinato do pastor.