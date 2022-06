Julgamento de Flordelis é adiado pela segunda vez

O julgamento da deputada Flordelis dos Santos de Souza e outros dois acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo foi adiado pela segunda vez. O Tribunal do Júri, que estava marcado para a próxima segunda-feira (6), agora irá acontecer apenas no dia 12 de dezembro. A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, titular da 3ª Vara Criminal de Niterói, aceitou pedido da defesa da ex-parlamentar.

Também foram adiados os julgamentos da filha afetiva Marzy Teixeira da Silva e a neta Rayane Oliveira, que são representadas pelos mesmos advogados de Flordelis. Os advogados Janira Rocha e Rodrigo Faucz tem afirmado que não tiveram acesso à totalidade das provas contidas no inquérito. O argumento foi aceito pela magistrada em decisão publicada nesta sexta-feira (3).

“Diante do requerimento defensivo formulado, entretanto, em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, DEFIRO o pedido de adiamento formulado, retirando o feito de pauta”, afirma a decisão. Esta é a segunda vez que o julgamento da ex-deputada é adiado. Originalmente, a audiência aconteceria no dia 9 de maio.

A decisão são se aplica à filha biológica Simone dos Santos Rodrigues e ao filho afetivo André Luiz de Oliveira, cujo julgamento segue confirmado para a próxima segunda-feira às 9h, no Fórum de Niterói, que fica no Centro da cidade. Advogada de Flordelis, Janira Rocha, também confirmou o adiamento. “Será adiado”, limitou-se a dizer.

Ao longo dos últimos dias, a Justiça vinha se preparando para a audiência. Em decisão proferida na última quinta-feira (2), a magistrada rejeitou que as defesas de Flordelis, Marzy, Rayane e André exibissem notícias jornalísticas juntadas ao processo. A juíza, anteriormente, já havia vetado que os advogados gravassem a audiência em vídeo.

Tribunal do Júri da ex-deputada foi remarcado para dezembro – Foto: Vítor d’Avila

No mesmo dia, a magistrada rejeitou pedido de embargos de declaração feito pela defesa. Na decisão, a magistrada classificou a solicitação como “inconformismo” por parte dos advogados de Flordelis, Marzy e Rayane. “Os embargos ofertados constituem na verdade manifestação de inconformismo da defesa. […] Assim, nego provimento aos presentes embargos declaratórios e mantenho a decisão, por seus próprios fundamentos, aos quais me reporto, acrescidos dos ora propostos”, diz a decisão.

Acusações

Flordelis é acusada de ser a mandante do crime e responderá por homicídio triplamente qualificado – motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima -, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Marzy Teixeira da Silva, Simone dos Santos Rodrigues e André Luiz de Oliveira responderão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada; e Rayane dos Santos Oliveira, por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa armada.

Réus já julgados

Após 22 horas, terminou o julgamento de quatro envolvidos na morte do pastor Anderson do Carmo. A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, titular da 3° Vara Criminal de Niterói, proferiu as sentenças na manhã do dia 13 de abril. O filho biológico da ex-deputada Flordelis Adriano dos Santos Rodrigues foi condenado a 4 anos, 6 meses e 20 dias em regime semiaberto. Já o filho afetivo, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, pegou 2 anos e 2 meses, também em semiaberto. Ambos já estão em liberdade.

Já o ex-policial militar Marcos Siqueira Costa foi condenado a 5 anos e 20 dias de prisão, em regime fechado. A esposa dele Andrea Santos Maia pegou 4 anos, 3 meses e 10 dias, em regime semiaberto. O casal, segundo a Justiça, ajudou a viabilizar que uma carta, supostamente escrita por Lucas Cézar dos Santos de Souza, filho adotivo de Flordelis e também preso pelo crime, na qual apresentava uma “nova versão” para o crime, na qual outros filhos, que não são considerados suspeitos, seriam os reais mandantes. A investigação concluiu que Flordelis teria sido a mentora da carta e que seu conteúdo era falso.

Em 24 de novembro de 2021, o Tribunal do Júri de Niterói condenou dois filhos da ex-deputada federal Flordelis pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo. Flávio dos Santos Rodrigues, acusado de ter efetuado os disparos contra a vítima, foi sentenciado a 33 anos, dois meses e 20 dias de prisão em regime inicialmente fechado. Já Lucas Cezar dos Santos de Souza, acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma do assassinato, foi condenado a sete anos e seis meses de prisão em regime inicialmente fechado, por homicídio triplamente qualificado. Flávio foi condenado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada.