Julgamento de Flordelis deve terminar entre sexta e sábado

O julgamento da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza e demais réus pela morte do pastor Anderson do Carmo entrou, hoje (9), em seu terceiro dia. A previsão inicial era de que as sentenças fossem proferidas, mas o prolongamento de vários depoimentos fez com que a programação fosse estendida. De acordo com a assistência de acusação e com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), as audiências se estenderão pelo menos até sexta-feira (11).

Além de Flordelis, estão no banco dos réus Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica; André Luiz de Oliveira e Marzy Teixeira da Silva, filhos afetivos; e Rayane Oliveira, neta adotiva.

O advogado Ângelo Máximo, que representa a família da vítima, destacou o alto número de testemunhas ainda a serem ouvidas. Máximo frisou que tanto ele quanto o Ministério Público não têm a intenção de abrir mão de nenhum depoimento. Segundo o advogado, isto se deve à importância do relato das testemunhas, que são pessoas que conviveram no contexto familiar de Flordelis e Anderson.

“A previsão, para mim, é para sexta-feira ou na madrugada de sábado. Tem 27 testemunhas a serem ouvidas ainda, 17 de defesa e 10 de acusação. Por mim não desiste de nenhuma, agora vai depender do Ministério Público. São todas testemunhas importante, que viviam na casa, têm ciência do fato, do homicídio tentado e de que não houve, em nenhum momento, ato de violência sexual praticado pelo pastor”, disse.

Máximo destacou a importância dos depoimentos de Luana Vedovi Pimenta, nora de Flordelis, e de Daniel dos Santos de Souza, filho adotivo de Flordelis e Anderson que, até a morte do pastor, acreditava ser biológico. O advogado de acusação pontuou que, caso o julgamento não seja concluído até sexta-feira, deverá entrar no final de semana pois não pode ser interrompido.

“A Luana e o Daniel serão depoimentos bem longos. Se não terminar até sábado, vamos entrar no final de semana porque o júri não pode ser interrompido. Ele iniciou, vai seguir e assim vamos à frente até terminar. Tenho essa expectativa porque os depoimentos da Roberta, da Raquel e da Rebeca deverão ser curtos. Agora não sei as testemunhas de defesa”, completou.

Críticas a depoimentos

Rodrigo Faucz – Fotos: Brunno Dantas/TJRJ

Rodrigo Faucz, que é um dos advogados de Flordelis e dos demais réus (à exceção de Simone), disse acreditar que as testemunhas de defesa começarão a serem ouvidas amanhã (10). O defensor da ex-deputada criticou os depoimentos prestados até então. Para eles, os relatos relacionados, por exemplo, às práticas sexuais entre os membros da família nada tem a ver com o crime.

“As testemunhas de defesa devem começar a serem ouvidas a partir de amanhã. Vamos continuar as perguntas mostrando que não há nenhuma prova que ligue a Flordelis, Marzy, Rayane e o André ao homicídio. Eles ficam falando sobre religiosidade, real, ou quaisquer outras coisas que não tem a ver com o crime justamente para impactar os jurados a partir de situações que não tem a ver com o crime”, relatou.

MP também faz projeção

De acordo com Mariah Paixão, promotora de Justiça do MPRJ, os depoimentos prestados até o momento (todos de testemunhas de acusação) ajudaram a comprovar a materialidade do crime contra os réus.

“Ministério Público e defesa não desistirão das testemunhas. A ideia é ser mais objetivo e avançar no julgamento. O MP já está satisfeito com o que foi produzido até hoje porque mostra a materialidade das condutas dos réus julgados. A defesa está fazendo seu trabalho e usando diversas técnicas, como as teses de conveniência. O MP representa o interesse público e da sociedade e é incansável na busca da justiça”, afirmou.

A promotora Mariah Paixão, à frente – Fotos: Brunno Dantas/TJRJ

Por fim, a promotora, assim como Ângelo Máximo, disse acreditar que o julgamento será concluído até sexta-feira, mas pontuou que a projeção pode mudar diante da duração dos depoimentos.

“É difícil uma previsão. Os depoimentos estão durando mais do que a gente esperava. A gente acredita que sexta-feira, mas é algo difícil de prever. A gente não sabe o que a defesa prevê com certas testemunhas que foram arroladas. Hoje a gente tem narrativas novas, de abusos, com violação da dignidade da memória da vítima, com narrativas que a gente não tinha conhecimento”, completou.