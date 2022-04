Julgamento de filho de Flordelis é adiado

Vitor Dávila

O julgamento de André Luiz de Oliveira, filho afetivo da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza, não acontecerá mais nesta terça-feira (12). Minutos antes do início da audiência, a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) confirmou a informação.



O motivo do adiamento foi um mal estar sentido pelo advogado do réu. Ainda será estabelecida uma nova data para o júri de André. Cabe ressaltar que, no dia 9 de maio, uma outra parte dos acusados, na qual Flordelis está inclusa, será submetida ao Tribunal do Júri.



O julgamento de outros quatro réus, Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis; Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho afetivo, do ex-PM Marcos Siqueira Costa e da esposa dele Andrea Santos Maia, está mantido para esta terça. Pela grande quantidade de réus, a tendência é que o julgamento se estenda pelos próximos dias.