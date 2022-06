Juíza é investigada por impedir que criança de 11 anos, estuprada, faça aborto legal

Foto: juíza Joana Ribeiro Zimmer.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) divulgou que a Corregedoria-Geral da Justiça investiga a conduta da juíza Joana Ribeiro Zimmer.

De acordo com reportagem dos sites Portal Catarinas e The Intercept, a magistrada direcionou uma menina de 11 anos, grávida após ser vítima de estupro, para um abrigo na tentativa de evitar que a garota realize um aborto legal.

A criança foi vítima de violência sexual no início do ano. O caso chegou até a juíza após a vítima ter o pedido de interromper a gravidez negado pelo hospital de referência no serviço de aborto legal, o Hospital da Universidade Federal de Santa Catarina, por estar com 22 semanas.

Segundo a juíza, se a jovem não tivesse sido acolhida em um abrigo, teria feito o procedimento de aborto obrigada pela mãe. “Diferente de proteger a filha, iria submetê-la a um homicídio”, escreveu a magistrada no despacho.

A mãe da menina descobriu que a filha estava com 22 semanas de gravidez ao se dirigir a um hospital de Florianópolis no início de maio, quando teve o procedimento para interromper a gestação negado. O aborto no hospital ocorre com gravidez até 20 semanas. A suspeita é que a violência sexual ocorria em casa. Para encaminhar a criança ao abrigo, Joana Ribeiro Zimmer alegou inicialmente que o pedido da Vara da Infância era para proteger a criança do estuprador.

A juíza afirmou ainda que o aborto só seria possível com menos de 22 semanas de gestação ou 500 gramas do feto. “Logo, não se impediu o aborto da menina porque, passado o prazo legal e também o tamanho adequado do bebê, o que foi impedido por esse juízo foi o cumprimento de uma ordem que já não era mais de aborto e só não foi cumprida porque a menina estava institucionalizada [internada em um abrigo] pois, se estivesse com a mãe, teria sido realizado o procedimento sem a salvaguarda da vida do bebê”, considerou.

A magistrada ainda escreveu na decisão que menina passou por três avaliações médicas recentes e que, em nenhuma delas, falou-se em risco para a saúde da menor. O risco para a saúde da gestante é outro ponto que, quando autorizada pela Justiça, permite a realização do aborto.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina afirmou que o processo está em segredo de Justiça, pois envolve uma criança, e que instaurou um pedido de providências na esfera administrativa para apuração dos fatos. O órgão informou, ainda, que não vai se manifestar sobre processos em curso.