‘Juíza do povo’ vai para as telas

Dia 11 de agosto de 2011, pouco antes meia-noite, Piratininga, Niterói. O farol do carro da juíza Patrícia Acioli é o sinal de que a magistrada está chegando em casa. Escondidos atrás de um carro, os assassinos dela – policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) a esperam chegar próximo ao portão de sua residência, correm em direção ao veículo e disparam mais de 30 tiros com o carro ainda em movimento. Dos disparos, 21 acertam a juíza, que morre na hora.

Dez anos depois do crime que chocou o país e repercutiu no exterior, a cena se repetiu no Tibau, no mesmo local onde Patrícia Acioli foi assassinada. A reprodução da morte da magistrada faz parte do longa-metragem documentário “Patrícia Acioli, a juíza do povo” dirigido pelo jornalista Humberto Nascimento, primo da magistrada, que também assina o roteiro do longa.

“Reproduzir a cena da morte da Patrícia, com as mesmas características descritas pelo delator que efetuou a maioria dos disparos, no mesmo local do crime, foi um baque emocional muito grande. Esse documentário tem sido uma catarse, não só para mim, mas para todos que entrevistamos. A história da Patrícia é muito rica em coragem, generosidade e desprendimento. Só quem conviveu com ela sabe o exato tamanho que ela tinha e como deveria ser lembrada. Resgatamos fatos memoráveis e personagens que vão surpreender”, revela Humberto Nascimento. A produção é da 5e60.

O filme vai contar não apenas os bastidores da investigação do assassinato de Patrícia Acioli e dos crimes da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, da qual ela era titular, mas também da vida pessoal da magistrada, que sempre foi pautada pelos Direitos Humanos. Antes de ser juíza, Patrícia foi defensora pública da Vara da Infância e Adolescência da primeira turma da Defensoria Pública do Rio.

O projeto foi um dos vencedores do 2º Edital de Fomento ao Audiovisual da Prefeitura de Niterói de 2019. Devido à pandemia, as gravações só começaram em 2021.

O documentário já está em fase de montagem e estreia em breve com data ainda a ser definida.

“MATARAM A JUÍZA DO POVO, DOUTOR”

O nome do longa-metragem documentário “Patrícia Acioli, a juíza do povo”, surgiu de uma história que aconteceu no dia do enterro da magistrada, no Cemitério do Maruí, em Niterói, quando uma moradora de São Gonçalo falou com o promotor Paulo Roberto Mello Cunha Júnior, que trabalhava com Patrícia e de quem também era amigo: “mataram a juíza do povo, doutor”.

“Patrícia não era juíza só de gabinete. Ela fiscalizava cadeias, às vezes parava o julgamento para levar os jurados ao local do crime, ia aos lugares dos homicídios com os parentes das vítimas. E mais do que isso: ela e ouvia essas pessoas, em sua maioria moradores humildes de comunidades, principalmente se elas fossem as mães dos mortos. Dessa forma, dando voz para as famílias, que muitas vezes investigavam sozinhas o crime e levava as histórias para ela, Patrícia descobriu vários casos de pessoas inocentes que foram assassinadas pelos grupos de extermínio e condenou os criminosos”, explica Humberto Nascimento.

PARTICIPAM DO DOCUMENTÁRIO:

José Mariano Beltrame, que era secretário de Segurança Pública na época do crime; o criminalista Técio Lins e Silva, que foi advogado da família da juíza; desembargador João Batista Damasceno; o comissário de Polícia Civil Ricardo Henrique Moreira, responsável pela maioria das prisões decretadas por Patrícia e por prender os assassinos dela; o delegado Celso Gustavo Castelo Ribeiro, que investigou o assassinato; o promotor Leandro Navega, É o promotor do júri; o promotor Paulo Roberto Mello Cunha Júnior; a juíza Nearis Arce, titular da 3ª Vara Criminal de Niterói, que condenou quase todos os assassinos de Patrícia, entre eles dois oficiais da PM; o presidente da ONG Rio de Paz, Antonio Carlos Costa; João Luís Silva e Cristiano Silva, ex-detentos da 73º DP (Neves), carceragem que Patrícia fiscalizava; advogados; as filhas de Patrícia, que tinham 10 e 12 anos quando a mãe foi morta; parentes e amigos da juíza, além de familiares de vítimas dos grupos de extermínio de São Gonçalo.

GRAVAÇÕES EM FAVELA

Mas a cena do assassinato da magistrada não é a única a ser reproduzida no filme. Também foram gravadas com atores, armas e fardas cenográficas, as cenas de alguns crimes cometidos pelos grupos de extermínio formado por PMs do 7º BPM (São Gonçalo).

As filmagens foram no Morro da Penha, no Centro de Niterói. Lá, também foram gravadas cenas com policiais civis, um deles o comissário Ricardo Henrique Moreira, que trabalhou por anos com a magistrada e era responsável pelas investigações de homicídios em São Gonçalo. Ele vive sob ameaça de morte porque prendeu a maioria dos criminosos que tiveram a prisão decretada por ela, entre eles os próprios assassinos da juíza. É que horas antes de ser morta, ela decretou a prisão de seus próprios algozes por outros assassinatos.

A maioria das cenas do documentário foi gravada em Niterói. Solar do Jambeiro, Campo de São Bento, Palácio da Justiça, Ministério Público, Delegacia de Homicídios de Niterói, Praia de Itacoatiara e Parque da Cidade ­- os lugares preferidos de Patrícia – e Morro da Penha foram algumas das locações. O antigo fórum de São Gonçalo, onde Patrícia trabalhou, também foi usado como locação.

O CRIME

Patrícia Acioli foi assassinada por PMs do 7º BPM (São Gonçalo) que tiveram a prisão decretada por ela por forjar autos de resistências para justificar execuções nas favelas da cidade, prática comum na região. Durante os dez anos como titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, uma das cidades mais violentas do estado, a magistrada mandou prender mais de 60 PMs, além de inúmeros traficantes.

Onze PMs foram presos e condenados pelo crime. Nove deles foram expulsos da corporação, ao contrário dos dois oficiais. O tenente-coronel Claudio Oliveira, o mandante do assassinato recebe R$ 40 mil por mês. Já o tenente Daniel Benitez, um dos que atirou em Patrícia, recebe R$ 10 mil. Dos 11, dez permanecem presos. Apenas um, que a justiça considerou que teve participação menor no crime, foi preso mas cumpriu a pena em liberdade.