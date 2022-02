Juíza aceita denúncia do MP contra os três acusados pela morte de Moïse Kabagambe

A juíza da 1ª Vara Criminal do Rio, Tula Correa de Mello, aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra os três acusados pelas agressões que provocaram a morte do congolês Moïse Kabagambe, em quiosque na Barra da Tijuca.

Na decisão a magistrada decretou a prisão preventiva dos três acusados. Fábio Pirineus da Silva, Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca e Brendon Alexander Luz da Silva vão responder por homicídio triplamente qualificado em razão do crime ter sido praticado por motivo fútil, com emprego de meio cruel e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Moise, de 24 anos, foi morto no dia 24 de janeiro, após ser agredido com 30 pauladas, depois que foi cobrar o salário no quiosque em que trabalhava.