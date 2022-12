Judicialização impede crescimento do setor aéreo no Brasil

O CEO da Azul Linhas Aéreas, o calejado experiente John Rodgerson, disse que apesar do Brasil ter uma pequena participação no tráfego aéreo mundial, o país é responsável por 85% dos processos contra companhias aéreas no mundo. Por mês, a Azul responde 4 mil processos, a maioria absurdos.

Já o CEO da Latam, Jerome Cadier, informa que 98% dos processos que o grupo tem é no Brasil, que responde por 55% das operações do grupo. “É muito cara a quantidade de advogados que temos que ter, de processos na Justiça, de indenizações que são pagas, principalmente para consumidores por pleitos que não têm cabimento“, diz o executivo.

Uma das culpadas é a “pandemia” de escritórios de advocacia online, que começaram a oferecer o seu serviço para passageiros na base do “porta a porta”, que no caso acontece nas redes sociais, respondendo a comentários de reclamações nas publicações das companhias aéreas.

Esta judicialização extrema, associada aos altos custos no país, o chamado “Custo Brasil”, também impedem a entrada de companhias de ultrabaixo-custo, como afirma o CEO da Azul. Várias queriam operar no Brasil, mas quando souberam disso desistiram.

Em entrevista ao Neofeed/Aeroin Jerome Cadier, da Latam, citou o caso do jatinho que quase saiu da pista em Congonhas e parou o aeroporto quase o dia inteiro, gerando prejuízos operacionais imensos, que já foram alvo de reclamação de Jerome Cadier.

“O passageiro entra na Justiça contra a companhia aérea e o juiz dá ganho de causa, além de dano moral para o passageiro, de R$ 5 mil a R$ 10 mil, por causa desse cancelamento de voos, que nem foi de responsabilidade da Latam. Esse tipo de coisa faz com que a gente tenha um custo absurdo aqui no Brasil”, conclui o CEO.

Latam e Azul temem pelo futuro do setor no Brasil.