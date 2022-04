Jovens sofrem transfobia no Shopping São Gonçalo e denunciam a polícia

Três jovens viveram momentos de horror, na última terça-feira (5), no Shopping São Gonçalo, em São Gonçalo. O que era para ser um ensaio fotográfico, virou um crime de transfobia.

Tudo começou quando a fotógrafa Amon Kiyá Figueira, de 20 anos, que é uma travesti não binária, e sua amiga Luiz, foram expulsas pelos funcionários do local, por transfobia. As duas jovens se identificam como mulher, às dando o direito de fazer o uso do banheiro feminino. Amon e Luiz estavam acompanhadas da amiga Laryssa Stellet, que é uma mulher cis – quando nasce como mulher e se identifica como o gênero-, que gravou quando tudo aconteceu.

De acordo Amon, que viveu um pesadelo acordada, ela e suas amigas estavam no shopping para fazer um ensaio fotográfico quando decidiram ir até o banheiro. As amigas foram até as cabines e ela ficou do lado de fora se arrumando. Foi quando a faxineira que estava no local, começou a olhar para ela e saiu voltando com os seguranças.

“Eu sou fotógrafa, estávamos fazendo um ensaio por trás do shopping e elas estavam sendo minhas modelos e passamos para ir até o banheiro, aproveitamos para fazer uma troca de roupa dentro da cabine, tudo certinho. Não fizemos nada de errado. Enquanto elas estavam dentro da cabine, eu estava do lado de fora me arrumando e a faxineira estava incomodada com a situação, já sendo transfóbica desde esse momento. Ficou nos vigiando e foi lá fora chamar a segurança”, explicou a jovem.

“Então segurança mulher entrou, disse que era um banheiro feminino e que não poderíamos usar, então respondemos educadamente que não havia nada de errado, porque somos mulheres e estamos no banheiro feminino. Falamos apenas isso e ela ficou sem o que responder, comunicou a central com o radinho e saiu do banheiro”.

Nas filmagens, é possível ouvir seguranças falando com as jovens, que o shopping não teria um “banheiro específico para isso”, no caso, o pronome ‘isso’ citado durante o vídeo, é como eles nomearam as pessoas trans.

“Aqui ainda não tem específico para isso. Vocês vão ter que entrar no outro banheiro (o masculino). Vocês não podem ficar nesse banheiro, porque é o feminino”.

No vídeo, a Luiz, que já participou do The Voice Kids, defende os seus direitos. “Eu sou uma mulher, eu vim como uma mulher usar o banheiro. Então se eu sou uma mulher, eu uso qual banheiro? O feminino”

Então a segurança rebate dizendo que se as meninas não quisessem ir para o banheiro masculino, que elas deveriam usar o banheiro exclusivo para pessoas com deficiência.

Após muita insistência de expulsar as jovens do banheiro, os funcionários do shopping interditaram o banheiro, para que mais ninguém entrasse e saíram do local escoltadas pela segurança.

Durante a entrevista, Amon conta que abriu um boletim de ocorrência sobre o que aconteceu e desabafa contando que como foi horrível viver esse momento e que ao mesmo tempo que recebeu mensagens positivas, também recebe ameaças e que tem sentido medo de sair na rua.

“Ficamos muito abaladas com isso que aconteceu, fomos até a delegacia abrir uma ocorrência. Desde que aconteceu, parece que as coisas aumentaram e eu estou sentindo medo de sair na rua, porque não sei o que pode acontecer comigo”.

O coordenador do Centro de Referência LGBTI+ de São Gonçalo, Walace Ferreira, deu todo o suporte para as jovens. “Quando recebi a ligação da Amon, oferecemos o suporte através do nosso advogado Wellington Vergílio, que deu toda orientação necessária para que elas possam prosseguir com os processos legais.

Em nota o Shopping São Gonçalo informa que, “entrou em contato com as clientes para pedir desculpas pela abordagem inadequada e afastou os colaboradores em questão, para processo de treinamento e reciclagem. O shopping reconhece seu papel de combater qualquer tipo de discriminação e vai reforçar o trabalho contínuo de conscientização e reeducação de todos os colaboradores, dada a importância e a urgência desse tema. Importante ressaltar que elas não foram mantidas presas no banheiro”.