Jovens morrem em grave acidente na Região Oceânica

Pelo menos três pessoas morreram – sendo elas muito jovens e de idade ainda ignoradas – e duas ficaram gravemente feridas em um acidente automobilístico na Estrada Francisco da Cruz Nunes, na descida da Serra que dá acesso ao Cafubá. Eles capotaram em um Onix de cor branca. A violência do acidente arremessou os corpos das vítimas para fora do veículo. Não há informações sobre a dinâmica do acidente ou se houve outro veículo envolvido.

Informações preliminares, que ainda carecem de confirmação, dão conta de que as vítimas fatais seriam duas jovens e um rapaz. A identidade das vítimas ainda precisa ser confirmada.

O local do acidente foi interditado pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar. Os sobreviventes foram levados para o hospital Azevedo Lima em estado grave.

Mais informações a qualquer momento.