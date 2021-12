Jovens do EcoSocial mostram habilidade em diversas atividades no Horto do Fonseca

O Horto do Fonseca, na Zona Norte de Niterói, recebeu nesta sexta-feira (10) o Festival EcoSocial de Cultura e Sustentabilidade. Alunos das 11 comunidades do programa Niterói Jovem EcoSocial expuseram para a população conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Foram 16 atividades durante o dia, como oficina de hortas em caixotes, produção de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) e até dicas de embelezamento de cílios. Os jovens que participaram do festival estão na reta final do programa.

Desenvolvido pela Prefeitura de Niterói através do Pacto Contra a Violência e realizado em parceria com a Firjan, o EcoSocial promove a inclusão social de forma qualificada, desenvolver habilidades sociais e competências profissionais, por meio de capacitação técnica profissionalizante. Em contrapartida, os alunos atuam em ações da Prefeitura, em áreas como reflorestamento, manutenção de recursos hídricos, ações preventivas de queimadas, de Defesa Civil e atividades visando à manutenção e à sinalização de trilhas da cidade. Eles já são responsáveis pelo plantio de mais de cinco mil mudas de árvores na cidade. Durante o projeto, eles recebem uma bolsa-auxílio de R$ 750.

O Jovem EcoSocial começou em outubro de 2019 e atende a mais de 370 jovens com idades de 16 a 24 anos, de 11 comunidades de Niterói. O secretário municipal de Participação Social, Anderson Pipico, explicou que os alunos tiveram a chance de apresentar, durante o festival, o que aprenderam durante as atividades de campo do programa.

“É muito gratificante acompanhar a evolução dos jovens que concluíram essa etapa do projeto. Além de capacitar e formar para o mercado de trabalho, o EcoSocial cria uma consciência de pertencimento dos seus territórios, do ponto de vista ecológico e social. Isso transforma de vez a visão territorial destes jovens”, defendeu.

Em outubro, a Prefeitura de Niterói entregou o certificado de conclusão do curso para 93 alunos na primeira formatura do EcoSocial.