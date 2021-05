Jovens construíram Horta Medicinal no Médico de Família

Jovens das comunidades Souza Soares e Vital Brazil construíram uma Horta Medicinal, no espaço do Médico de Família do bairro. Os adolescentes fazem parte do programa Niterói Jovem Ecosocial e um dos objetivos da ação é promover sustentabilidade e o cuidado do meio ambiente. O prefeito Axel Grael parabenizou os envolvidos no projeto.

Além dessa ação a cidade tem outras frentes que tratam da temática da sustentabilidade como o investimento do sistema cicloviário na Região Oceânica que vai passar de 45 km para 100 km; Niterói tem universalização do abastecimento de água, tratamento de esgoto chega a 94,5% e a cidade tem 50% de território com proteção ambiental.

Em uma postagem Axel frisou que desenvolvimento econômico sustentável ‘é um caminho sem volta e lideranças mundiais estão procurando potencializar esta tendência. (…) É com este foco também que Niterói seguirá em frente, com investimento em áreas verdes e na drenagem sustentável, como a que estamos realizando no Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis. O momento atual, diante das ameaças do coronavírus, que já mudou as dinâmicas de sociedade, nos estimula a sonhar com um mundo sob bases mais justas, democráticas e sustentáveis. Não há espaço para o retrocesso. Niterói tem histórico, tradição e vocação para o avanço’.