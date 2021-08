Jovem revelação de Niterói assina contrato com o Atlético Mineiro

Atleta de 19 anos que atuava no Boavista de Portugal é o novo reforço para o time sub-20 do clube mineiro

Essa semana, o Atlético Mineiro anunciou a contratação do meia-atacante niteroiense, Kalani Almeida. O jogador estava há dois anos no Boavista, onde atuou pelo sub-18, sub-19 e, durante a última temporada do calendário europeu, competiu pelo sub-23. No clube português, Kalani assinou seu primeiro contrato como profissional e teve a primeira oportunidade de atuar pela equipa principal.

Em suas redes sociais, Kalani comemora sua chegada ao clube mineiro. “Agora as portas do Atlético Mineiro me foram abertas. Um gigante do futebol nacional. Estrutura europeia. Camisa linda. Já estou apaixonado. Como diz no hino “Lutar, lutar, lutar… pelos gramados do mundo pra vencer”. É isso. Me pegou demais. É um pouco da minha história. Seguirei lutando, mas agora com a sua camisa, Galo. Que honra! Muito obrigado! Vamos com tudo!”, declarou o jovem atleta de Niterói.

Ao recordar sua trajetória, Kalani relata que desde cedo se apegou à bola e ao futebol. “Era meu brinquedo preferido. Comecei a jogar futsal, depois fui para o campo. Comecei pelo SC Brazil, de Niterói, minha cidade natal. Depois fui para o Fluminense…até vídeo meu no youtube com a bola viralizou. Fui correr atrás dos meus sonhos em ser jogador de futebol em Portugal. Cheguei lá com 15 anos. Foram quatro anos de aprendizado. Comecei no Naval depois fui para o Boavista. Lá senti o gostinho de ser profissional. Me perdoem o clichê, mas sou brasileiro e nunca desisti. Nem por um minuto”, desabafou o novo reforço do Atlético Mineiro.

Ainda em suas redes sociais, o jovem atleta de Niterói fez questão de deixar uma mensagem de agradecimento ao clube português. “Me despeço hoje do clube que sempre estará na minha história. Foram duas épocas intensas de muito aprendizado e evolução. Ficam as boas lembranças e os ensinamentos de todos os profissionais que pude trabalhar. Desejo muita sorte a toda equipe do Boavista F.C. Estarás sempre em meu coração”, concluiu Kalani.