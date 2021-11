Jovem que lavava carro é atingido por bala perdida no Salgueiro

Mais uma pessoa foi atingida por bala perdida na Comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo. O caso aconteceu na noite desse domingo (31). Um homem de 20 anos foi baleado enquanto lavava o carro na frente de casa. Não houve registro de operação policial ou tiroteio na região.

Segundo relato do rapaz à Polícia Militar, ele ouviu barulho de fogos de artifício quando, logo em seguida, foi atingido na perna direita por um tiro. Ele foi socorrido pela mãe ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, fora de perigo.

Funcionários do hospital acionaram militares do 7º BPM (São Gonçalo) para averiguar a ocorrência. Na unidade de saúde, os agentes colheram o relato da vítima. Não há indícios sobre de onde possa ter partido o disparo que atingiu o rapaz.

Os PMs registraram a ocorrência na 74ª DP (Alcântara), que ficará responsável pela investigação. O jovem, após receber atendimento médico na unidade, dará sequência ao tratamento do ferimento em sua casa.

Recordando

Na última semana, houve outro caso de pessoa atingida por bala perdida no Salgueiro. Um morador da Comunidade da Marinha foi atingido por uma bala perdida, na manhã de quinta-feira (28). No momento, acontecia operação da PM na localidade. Maurício Gomes, de 55 anos, foi atingido enquanto estava em sua casa. Ele foi socorrido ao HEAT, também fora de perigo.

Além disso, no mesmo dia, um policial do Batalhão de Choque acabou sendo baleado durante confronto com traficantes da região. De acordo com informações da PM, o policial ferido foi encaminhado para o Hospital da Polícia Militar. O policial foi ferido sem gravidade e passa bem.