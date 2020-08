Um jovem passou por diversas agressões feitas por um grupo de moradores de rua na noite de ontem no encontro das ruas General Pereira da Silva e Coronel Moreira César, em Icaraí, Niterói. Assustados e com medo do rapaz ser até mesmo morto no local, populares filmaram as agressões e pediram ajuda a agentes de segurança. Viaturas do Niterói Presente e do 12⁰ BPM (Niterói) foram até o endereço e puderam averiguar a situação.

Em apuração*