Jovem niteroiense é vice-campeã da etapa nacional do Roland Garros Júnior

A tenista Isabela Mercante, de apenas 17 anos, conquistou um feito histórico para Niterói, cidade onde nasceu e mora. Chegou à final da edição de 2020 do Roland-Garros Junior Wild Card Series. Na partida decisiva, contudo, a moradora de Pendotiba acabou sendo superada pela paulista Ana Candiotto por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, e levando a prata.

A partida foi realizada ontem (10/09) no Iate Clube Brasília, no Distrito Federal. O torneio dá a chance para os vencedores disputarem um triangular qualificatório da tradicional competição francesa. Apesar da derrota, Isabela ficou feliz com o resultado.

“Foi muito importante chegar nessa final porque eu percebi que todo o trabalho gerou resultado. Estar tão perto da transição para a categoria profissional me deixa muito mais animada e confiante. Mesmo sabendo que eu tenho muito a trabalhar, é importante saber que estou no caminho certo”, comemora Isabela.

Contando com o apoio do técnico Ricardo Barney, a jovem treina na Academia Total Tennis Team, também localizada em Pendotiba. Segundo o treinador, o resultado é um prêmio por toda a dedicação que a atleta tem desde criança. Citando as dificuldades enfrentadas por ela, ele relembra um pouco da carreira de Isabela.

“É uma menina muito guerreira. Por não ter muitas possibilidades financeiras, a gente faz de tudo para que ela continue treinando com dedicação. Esse troféu representa muito para nós. Ela começou aqui com a gente aos sete anos, mas ficou sem treinar dos 12 aos 14, voltando desde então em definitivo aos treinamentos. Ela trabalha seis horas todos os dias para alcançar o sonho de ser uma jogadora profissional”, relembra Barney.

Como Isabela está na transição para os profissionais, ela e o treinador vão discutir daqui para a frente quais serão os próximos passos para realizar a esta mudança de etapa na carreira.