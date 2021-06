Jovem morta a facadas será enterrada nesta quinta-feira em Niterói

A jovem Vitórya Melissa Mota, de 22 anos, que foi morta a facadas na tarde de ontem (2) no Plaza Shopping pelo companheiro de estudos, Matheus dos Santos da Silva, será enterrada hoje às 15h30, no Cemitério Maruí, em Niterói.

Vitórya era estudante de um Curso técnico de enfermagem junto com Matheus. O jovem de 21 anos, de acordo com amigos, havia se declarado para ela há um tempo atrás, mas Vitórya não correspondeu ao seu sentimento.

Na tarde de ontem (2) os dois estavam conversando na praça de alimentação do Plaza Shopping, onde Vitórya Melissa trabalhava em um café há três anos, quando a jovem foi atingida repetidas vezes no peito, por um facão.

De acordo com o depoimentos de duas lojistas que viram toda a cena bárbara do crime. “Eles conversaram por uns 5 minutos, até que começaram a discutir. No meio da discussão ela gritou ‘NÃO’ repetidas vezes. O que começou a chamar atenção das pessoas que passavam em volta. Ela tentou levantar da cadeira, mas começou a ser esfaqueada por ele”, disse uma das mulheres que não quis se identificar.

Ela chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos antes mesmo de chegar ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.