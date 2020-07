Jovem morre baleado durante ataque de criminosos em comunidade de Santa Rosa

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) passaram a investigar, na madrugada dessa quinta-feira (16) a morte de um rapaz, identificado como Victor Ângelo Claudino dos Santos, de 18 anos. Ele foi baleado na cabeça, durante um ataque de criminosos na comunidade do Pé Pequeno, em Santa Rosa, e as circunstâncias estão sendo apuradas pela especializada.

Na madrugada dessa quinta-feira, por volta das 02 horas da manhã, policiais do 12º BPM foram até o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, para verificar a informação que o jovem havia dado entrada na unidade com um tiro na cabeça e que havia falecido.

Em seguida, quando foram comunicar o fato na DHNSG, os PMs encontraram o pai da vítima e este explicou que seu filho estava junto com outros colegas no campo da comunidade do Pé Pequeno , quando dois homens armados numa motocicleta passaram efetuando disparos na direção do grupo. Victor foi atingido na cabeça, foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos.