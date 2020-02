Jovem é morto na Praça do Gradim, em SG, após tentativa de assalto

Um jovem identificado como João Victor Antunes Pinheiro, de 17 anos, foi baleado no pescoço e morreu, na tarde de quinta-feira (6), dentro de um carro, na Rua Visconde de Itaúna ao lado da Praça do Gradim,

no bairro de mesmo nome, em São Gonçalo.

Segundo populares que se encontravam no local na hora do crime, o rapaz conduzia um Peugeot prata, quando dois suspeitos a pé tentaram realizar um assalto que teve início na Rua Henrique Dias, onde atiraram no jovem. João Victor ainda seguiu o percurso até a Rua Visconde de Itaúna, mas não resistiu ao ferimento e bateu com o carro em outro veículo que estava parado.

Uma dona de casa, que pediu para não ser identificada, contou que o crime chocou os moradores do local. “Foi tudo muito rápido, eu só ouvi os tiros e quando fui conferir só vi muita gente em volta do carro que estava com o jovem dentro já morto”, lamentou.

Segundo testemunhas, logo após o assalto, os criminosos abordaram um motorista de aplicativo e fugiram do local levando o carro dele. Acionado às 14h50, o Corpo de Bombeiros foi até o local e constatou a morte da vítima. A Polícia Militar informou que quando os policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para ocorrência, os militares já se depararam com uma vítima em óbito dentro do automóvel com perfurações de disparos de arma de fogo. A área foi isolada e os militares aguardaram a chegada da perícia da Polícia Civil. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).